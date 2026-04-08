DCNews Stiri Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză
Data actualizării: 23:48 08 Apr 2026 | Data publicării: 23:41 08 Apr 2026

Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză
Autor: Darius Mureșan

Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză / Foto: Imagine generată cu AI

Un desert aparent complicat, dar surprinzător de accesibil, face senzație în mediul online. Rețeta propusă de Alexandra, care combină caramelul, blatul de ciocolată și un flan cremos, a stârnit reacții entuziaste: „Nu am crezut niciodată că o să-mi placă atât de mult acest desert”.

Un nou desert devine viral datorită combinației inedite de texturi și gusturi. Rețeta, distribuită de Alexandra pe rețelele sociale, promite o experiență culinară completă: dulceața caramelului, intensitatea ciocolatei și finețea unui flan cu cremă de brânză. Preparatul nu doar că arată spectaculos, dar impresionează și prin gustul bogat, fiind descris de autoare drept „apa-n gură doar când mă gândesc la el”.

Trei straturi, un singur desert spectaculos

Rețeta se remarcă prin structura sa în trei straturi distincte. La bază se află un caramel simplu, realizat din zahăr și apă, care, după coacere și răsturnare, devine stratul superior lucios și aromat.

Ingrediente

Caramel:

  • 100 g zahăr
  • 2 linguri apă

Blat de ciocolată:

  • 120 g ciocolată neagră
  • 50 g unt
  • 100 g zahăr
  • 2 ouă
  • 60 g făină
  • 1 linguriță praf de copt
  • 50 ml lapte

Flan cu cremă de brânză:

  • 200 g cremă de brânză (tip Philadelphia, la temp. camerei)
  • o curie de lapte condensat (397 gr)
  • 350 ml lapte
  • 50 g smântână lichidă
  • 4 ouă
  • 1 esență de vanilie

Tehnica bain-marie, secretul texturii perfecte

Unul dintre elementele esențiale ale rețetei este coacerea în bain-marie. Tava cu desert este așezată într-un vas mai mare cu apă fierbinte, ceea ce permite o coacere uniformă și previne uscarea compoziției.

Desertul se coace timp de aproximativ 50-55 de minute la 180°C, iar răbdarea joacă un rol crucial: după coacere, trebuie lăsat să se răcească treptat și apoi ținut la frigider peste noapte.

Un rezultat care merită așteptarea

Momentul final, răsturnarea desertului pe platou, dezvăluie un preparat cu aspect profesional. Caramelul se scurge ușor peste celelalte straturi, oferind un finisaj elegant.

Rețeta Alexandrei demonstrează că un desert sofisticat poate fi realizat acasă, fără tehnici complicate, dar cu atenție la detalii. Pentru mulți, acesta devine rapid o alegere ideală pentru ocazii speciale sau momente de răsfăț. 

@alexandramali Nu am crezut niciodată că o să-mi placă atât de mult acest desert… dar acum? Apa-n gură doar când mă gândesc la el ???? Ingrediente Caramel: • 100 g zahăr • 2 linguri apă Blat de ciocolată: • 120 g ciocolată neagră • 50 g unt • 100 g zahăr • 2 ouă • 60 g făină • 1 linguriță praf de copt • 50 ml lapte Flan cu cremă de brânză: • 200 g cremă de brânză (tip Philadelphia, la temp. camerei) • o curie de lapte condensat (397 gr) • 350 ml lapte • 50 g smântână lichidă • 4 ouă • 1 esență de vanilie ⸻ Mod de preparare Caramel: Topeste zahărul cu apă până devine auriu, toarnă în tava, cât să acopere fundul uniform. Blat de ciocolată: Topeste ciocolata cu unt. Bate ouăle cu zahărul, adaugă ciocolata topită și laptele. Încorporează făina cu praful de copt și toarnă uniform peste caramel. Flan cu cremă de brânză: Bate crema de brânză cu laptele condensat până devine omogen. Adaugă laptele + smântâna și ouăle, apoi vanilia. Toarnă cu lingura\ polonic peste blatul de ciocolată, încet, fără să amesteci. Coacere bain-marie: Preîncălzește cuptorul la 180°C. Pune tava într-una mai mare, adaugă apă fierbinte până la jumătatea tavei. Coace 50-55 min. Lasă să se răcească 1 oră în apă, apoi la frigider peste noapte. Trece cu cuțitul pe margini, pune un platou și răstoarnă.???? Scrie în comentarii dacă l-ai încercat! ???? #desert #fypage #chocoflan #chocolate #viral ♬ Piano sleep LoFi slow midnight(808930) - Gloveity

