Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză

Un nou desert devine viral datorită combinației inedite de texturi și gusturi. Rețeta, distribuită de Alexandra pe rețelele sociale, promite o experiență culinară completă: dulceața caramelului, intensitatea ciocolatei și finețea unui flan cu cremă de brânză. Preparatul nu doar că arată spectaculos, dar impresionează și prin gustul bogat, fiind descris de autoare drept „apa-n gură doar când mă gândesc la el”.

Trei straturi, un singur desert spectaculos

Rețeta se remarcă prin structura sa în trei straturi distincte. La bază se află un caramel simplu, realizat din zahăr și apă, care, după coacere și răsturnare, devine stratul superior lucios și aromat.

Ingrediente

Caramel:

100 g zahăr

2 linguri apă

Blat de ciocolată:

120 g ciocolată neagră

50 g unt

100 g zahăr

2 ouă

60 g făină

1 linguriță praf de copt

50 ml lapte

Flan cu cremă de brânză:

200 g cremă de brânză (tip Philadelphia, la temp. camerei)

o curie de lapte condensat (397 gr)

350 ml lapte

50 g smântână lichidă

4 ouă

1 esență de vanilie

Tehnica bain-marie, secretul texturii perfecte

Unul dintre elementele esențiale ale rețetei este coacerea în bain-marie. Tava cu desert este așezată într-un vas mai mare cu apă fierbinte, ceea ce permite o coacere uniformă și previne uscarea compoziției.

Desertul se coace timp de aproximativ 50-55 de minute la 180°C, iar răbdarea joacă un rol crucial: după coacere, trebuie lăsat să se răcească treptat și apoi ținut la frigider peste noapte.

Un rezultat care merită așteptarea

Momentul final, răsturnarea desertului pe platou, dezvăluie un preparat cu aspect profesional. Caramelul se scurge ușor peste celelalte straturi, oferind un finisaj elegant.

Rețeta Alexandrei demonstrează că un desert sofisticat poate fi realizat acasă, fără tehnici complicate, dar cu atenție la detalii. Pentru mulți, acesta devine rapid o alegere ideală pentru ocazii speciale sau momente de răsfăț.