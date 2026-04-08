DCNews Stiri Donald Trump trimite o echipă de forță pentru a negocia cu Iranul. Teheranul, dispus să predea uraniul îmbogățit
Data publicării: 23:07 08 Apr 2026

Donald Trump trimite o echipă de forță pentru a negocia cu Iranul. Teheranul, dispus să predea uraniul îmbogățit
Autor: Ioan-Radu Gava

Președintele american Donald Trump Donald Trump a lansat și un avertisment. Sursa foto: Agerpres

Vicepreședintele SUA JD Vance, trimisul special al SUA Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor fi implicați în discuții, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că președintele Donald Trump trimite o echipă de negocieri în Pakistan pentru discuții pe marginea acordului, scrie JPost.

Echipa va fi condusă de vicepreședintele SUA JD Vance, a declarat Leavitt, la care vor participa și trimisul special al SUA Steve Witkoff și Jared Kushner.

Prima rundă de discuții este programată să aibă loc sâmbătă.

Leavitt a menționat, de asemenea, că Iranul a indicat SUA că ar fi dispus să predea uraniul îmbogățit pe care îl deține.

„Aceasta este o linie roșie de la care președintele nu va da înapoi și este angajat să se asigure că acest lucru va avea loc”, a declarat Leavitt în cadrul briefingului.

Întrebată dacă iranienii au dat vreun semn că vor preda uraniul, Leavitt a răspuns: „Da, da”. Nu a oferit însă alte detalii.

De asemenea, ea le-a spus reporterilor că, înainte ca SUA și Iranul să fie de acord cu actualul acord de încetare a focului, Iranul a înaintat inițial o propunere pe care SUA au considerat-o inacceptabilă.

Trump, discuții cu Rutte despre retragerea SUA din NATO: Procedura prin care americanii pot părăsi Alianța Nord-Atlantică

Trump dorește ca Strâmtoarea Omuz să fie complet deschisă

Leavitt a abordat, de asemenea, problema Strâmtorii Ormuz, declarând că Trump dorește ca Strâmtoarea Hormuz să fie deschisă pentru petroliere și alte tipuri de trafic, fără nicio limitare, inclusiv taxe.

„Prioritatea imediată a președintelui este redeschiderea strâmtorii fără nicio limitare, fie sub formă de taxe, fie în alt mod”, a spus Leavitt.

SUA au înregistrat o creștere a traficului în Strâmtoarea Ormuz miercuri, a declarat Leavitt reporterilor.

Leavitt a fost întrebat cine controlează în prezent Strâmtoarea Ormuz și a refuzat să răspundă.

Serviciul de informații care a jucat un rol cheie în armistițiul dintre SUA și Iran

Strâmtoarea Hormuz este unul dintre cele mai importante puncte de restricție maritime din punct de vedere strategic din lume, prin care trec aproximativ 20% din fluxurile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate transportate pe mare.

În contextul discuțiilor de încetare a focului cu SUA și Israel, Teheranul a încercat să oficializeze acest control propunând taxe sau drepturi de trecere pentru navele care trec prin strâmtoare, iar Trump a sugerat miercuri că SUA și Iranul ar putea colecta taxe de trecere într-o societate mixtă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 48 minute
Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză
Publicat acum 51 minute
PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai parchetelor: Cine sunt cei care vor conduce DNA, DIICOT și Parchetul General
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Donald Trump trimite o echipă de forță pentru a negocia cu Iranul. Teheranul, dispus să predea uraniul îmbogățit
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Imagistica care pune diagnosticul înaintea biopsiei. Medicul Tudor Cipruț: Diagnosticul de tumoră deja este pus de noi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Victorie pentru Realitatea Plus: Curtea de Apel București suspendă decizia CNA de retragere a licenţei
Publicat acum 12 ore si 39 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close