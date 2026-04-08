Donald Trump trimite o echipă de forță pentru a negocia cu Iranul. Teheranul, dispus să predea uraniul îmbogățit

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că președintele Donald Trump trimite o echipă de negocieri în Pakistan pentru discuții pe marginea acordului, scrie JPost.

Echipa va fi condusă de vicepreședintele SUA JD Vance, a declarat Leavitt, la care vor participa și trimisul special al SUA Steve Witkoff și Jared Kushner.

Prima rundă de discuții este programată să aibă loc sâmbătă.

Leavitt a menționat, de asemenea, că Iranul a indicat SUA că ar fi dispus să predea uraniul îmbogățit pe care îl deține.

„Aceasta este o linie roșie de la care președintele nu va da înapoi și este angajat să se asigure că acest lucru va avea loc”, a declarat Leavitt în cadrul briefingului.

Întrebată dacă iranienii au dat vreun semn că vor preda uraniul, Leavitt a răspuns: „Da, da”. Nu a oferit însă alte detalii.

De asemenea, ea le-a spus reporterilor că, înainte ca SUA și Iranul să fie de acord cu actualul acord de încetare a focului, Iranul a înaintat inițial o propunere pe care SUA au considerat-o inacceptabilă.

Trump dorește ca Strâmtoarea Omuz să fie complet deschisă

Leavitt a abordat, de asemenea, problema Strâmtorii Ormuz, declarând că Trump dorește ca Strâmtoarea Hormuz să fie deschisă pentru petroliere și alte tipuri de trafic, fără nicio limitare, inclusiv taxe.

„Prioritatea imediată a președintelui este redeschiderea strâmtorii fără nicio limitare, fie sub formă de taxe, fie în alt mod”, a spus Leavitt.

SUA au înregistrat o creștere a traficului în Strâmtoarea Ormuz miercuri, a declarat Leavitt reporterilor.

Leavitt a fost întrebat cine controlează în prezent Strâmtoarea Ormuz și a refuzat să răspundă.

Strâmtoarea Hormuz este unul dintre cele mai importante puncte de restricție maritime din punct de vedere strategic din lume, prin care trec aproximativ 20% din fluxurile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate transportate pe mare.

În contextul discuțiilor de încetare a focului cu SUA și Israel, Teheranul a încercat să oficializeze acest control propunând taxe sau drepturi de trecere pentru navele care trec prin strâmtoare, iar Trump a sugerat miercuri că SUA și Iranul ar putea colecta taxe de trecere într-o societate mixtă.