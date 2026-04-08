€ 5.0949
|
$ 4.3602
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.3602
 
Data publicării: 22:15 08 Apr 2026

Trump, discuții cu Rutte despre retragerea SUA din NATO: Procedura prin care americanii pot părăsi Alianța Nord-Atlantică
Autor: Ioan-Radu Gava

mark rutte si donald trump Foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval, despre posibila retragere a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică.

Retragerea Statelor Unite din NATO "este o chestiune pe care preşedintele a abordat-o şi, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore" cu Mark Rutte, a explicat la conferinţa sa săptămânală purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în faţa întrebărilor jurnaliştilor, potrivit EFE și Agerpres.

Ea a adăugat că "poate vor avea ocazia să îl asculte direct pe preşedinte după această întâlnire, chiar în cursul acestei după-amieze".

Vizita secretarului general al NATO la Washington, care era deja planificată de mult timp, are loc într-un moment de maximă tensiune între preşedintele Donald Trump şi ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, deoarece liderul republican nu a ezitat să critice public aliaţii pentru că nu participă activ la o operaţiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

"Au fost puşi la încercare şi au eşuat", a declarat, cu aceeaşi ocazie, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

"Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea", a adăugat ea.

Preşedintele Donald Trump a ajuns să îi catalogheze drept "laşi" pe membrii NATO, să considere alianţa un "tigru de hârtie" şi să ameninţe de mai multe ori, în ultimele săptămâni, cu ieşirea SUA din alianţa militară. Prin urmare, aşteptările faţă de întâlnirea de miercuri cu Mark Rutte în Biroul Oval sunt maxime, comentează EFE.

Poate Donald Trump să retragă SUA, pur și simplu, din Alianța Nord-Atlantică?

Legislația adoptată în 2024 împiedică un președinte american să retragă SUA din NATO fără o majoritate de două treimi din Senat sau o lege a Congresului, potrivit The Guardian.

De partea cealaltă, Articolul 13 al Alianței Nord-Atlantice spune că un stat poate părăsi alianța după ce notifică în prealabil retragerea, iar aceasta devine efectivă abia după un an.

Președintele SUA are un rol important în politica externă și poate negocia tratate, însă rolul de aprobare pentru acestea revine Congresului american. În condițiile în care un președinte ar încerca să retragă SUA din NATO fără aprobarea Congresului, ar putea urma procese în instanță și chiar o criză constituțională, deoarece Legislativul ar putea bloca sau contesta decizia.

Procedura de retragere a Statelor Unite din NATO necesită îndeplinirea mai multor condiții:

  • Președintele anunță că vrea retragerea din Alianță;
  • Congresul aprobă, fie printr-o rezoluție a Senatului cu o majoritate de două treimi, minim 67 din cei 100 de senatori, fie printr-o lege votată în Congres;
  • Dacă se aprobă, SUA notifică oficial ceilalți membri NATO în legătură cu decizia;
  • Retragerea devine efectivă abia după un an de la notificare;
  • După acel an, SUA nu mai sunt membru al Alianței Nord-Atlantice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
mark rutte
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
