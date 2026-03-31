Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva

SUA au constatat că Spania, ţară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat. Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistenţă în ceea ce priveşte utilizarea bazelor militare din Spania şi din alte părţi, a spus el.

NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun“, a declarat secretarul de stat american.

În aceste condiţii, „e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate“, a adăugat Rubio, subliniind că NATO „nu poate fi o stradă cu sens unic“.

Bogdan Chirieac: Este cea mai proastă veste pe care Occidentul o putea primi

Subiectul a fost abordat marți, la România TV, unde analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că remarca lui Marco Rubio „este cea mai proastă veste pe care Occidentul o putea primi, probabil după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial“.

„Eu sper că amenințarea lui Marco Rubio și nemulțumirea Washingtonului că Spania a interzis folosirea bazelor pentru a ajuta SUA în războiul împotriva Iranului să nu fie pusă în practică“, a precizat Bogdan Chirieac, adăugând că „președintele Donald Trump trebuie luat în serios, având în vedere acțiunile desfășurate în ultimul an“.

Analistul politic a tras un semnal atât pentru clasa politică de la București, cât și pentru cea europeană să țină deschise canalele de comunicare cu administrația de la Casa Albă astfel încât intenția lui Rubio să nu fie pusă în practică.

„Cred că trebuie rapid un răspuns către Washington, o declarație politică, diplomatică și făcute eforturi pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Altfel, timp 10-15 ani, cât i-ar trebui Europei să-și facă propria alianță, suntem, practic, extrem de vulnerabili în fața oricui. Europa nu are armată.

Eu sper ca toți liderii europeni să-l convingă pe Trump să nu facă acest lucru. Nu ne așteptam la așa ceva“, a spus Bogdan Chirieac.

Retragerea SUA de pe continentul european ar însemna, practic, „finalul Alianței Nord-Atlantice“ și „15 ani de război hibrid, gri, în care suntem extrem de vulnerabili“.

Diferențe între SUA și Europa în ceea ce privește capacitățile militare

Bogdan Chirieac și-a motivat poziția având în vedere diferențele mari între cele două maluri ale Atlanticului atunci când vorbim de capacități militare.

„Sunt chestiuni esențiale pe care SUA le au fiindcă doar Statele Unite au investit. E vorba de zona de invizibilitate pentru avioane și drone, cum e în cazul aeronavelor F-35 și dronelor Lockheed Martin, e vorba de rachetele hipersonice pe care Europa nu le are, e vorba de heavy-lift, acele avioane uriașe de transport pe care Europa nu le are. De asemenea, e vorba de portavioane: SUA au 11, în timp ce Europa are mult mai puține. Doar Marea Britanie mai are două, iar Franța și Italia câte unul. Suntem departe de standardele americane“, a explicat Chirieac.

Întrebat ce se va întâmpla cu Scutul de la Deveselu, Bogdan Chirieac a precizat că „în momentul în care SUA nu mai are angajamente în Europa, el poate fi dislocat în altă parte“, iar utilitatea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii va fi incertă, deși pot fi „folosite în continuare de europeni“.

Scenariul din Afganistan, repetat în Iran?

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac și-a exprimat pesimismul cu privire la încheierea războiului din Iran, care s-ar putea transforma într-un Afganistan cu consecințe teribile pentru întreaga lume.

„Donald Trump ne anunță zilnic de faptul că a câștigat războiul din Iran și ne spune că nu mai au marină, nu mai au aviație, antiaeriană etc. Problema e că Iranul nu știe că a pierdut războiul. Și în Afganistan, unde conflictul a durat 20 de ani, iar apoi SUA s-au retras, afganii nu aveau nici ei marină, aviație etc și, totuși, nu puteam spune că acolo a fost o victorie.

Dacă se repetă scenariul afgan, Doamne ferește, ne ducem la un război care va dura ani întregi. Trebuie să fie un război-fulger. Nu a fost un război fulger și nu știu dacă se poate prevedea o oprire a acestui război“, a concluzionat analistul politic.