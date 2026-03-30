Rubio a prezentat "obiectivele clare ale operațiunii" americane în Iran: Ar trebui să le notați

Secretarul de stat american Marco Rubio a susţinut luni că există fracturi în interiorul leadership-ului de la Teheran şi s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea de a colabora cu responsabili iranieni despre care a spus că au transmis Washingtonului unele mesaje pozitive în privat, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. În același timp, secretarul de stat american a vorbit despre obiectivele SUA în Iran. Rubio a mai spus că Strâmtoarea Ormuz se va „redeschide într-un fel sau altul”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a enumerat, la ABC, ceea ce consideră a fi obiectivele războiului cu Iranul, criticându-i pe cei care spun că administrația nu a fost clară în privința lor.

"Obiectivele clare ale operațiunii"

„Iată obiectivele clare ale operațiunii. Ar trebui să le notați: 1. Distrugerea forțelor aeriene iraniene 2. Distrugerea marinei lor 3. Distrugerea drastică a capacității lor de lansare a rachetelor 4. Distrugerea fabricilor lor”, a declarat Rubio.

Vorbind despre negocieri, Rubio a spus că există „fracturi” printre membrii ierarhiei iraniene, iar Statele Unite consideră că personalităţi care au „puterea de a acţiona” vor ajunge în cele din urmă să se impună, a spus Rubio la emisiunea Good Morning America a postului ABC.

„Sperăm că se va întâmpla acest lucru”, a continuat şeful diplomaţiei americane. „Există în mod clar oameni care ne vorbesc, într-un mod în care cei care erau anterior la conducerea Iranului nu o făceau, despre lucruri pe care sunt pregătiţi să le facă" şi care „sunt dispuşi să-şi orienteze ţara într-o direcţie diferită”, iar „ceea ce vă spun ei sau declară public în faţa lumii nu reflectă neapărat ceea ce spun în discuţiile cu noi”, a susţinut Rubio.

Însă el a refuzat să precizeze identităţile responsabililor iranieni despre care spune că ar discuta în acest mod cu Washingtonul asupra condiţiilor încetării războiului lansat de SUA şi Israel, pentru a nu-i pune în pericol.

Washingtonul desfăşoară „discuţii serioase cu un regim nou şi mai rezonabil”

Tot luni, preşedintele american Donald Trump a susţinut la rândul său, într-un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că Washingtonul desfăşoară „discuţii serioase cu un regim nou şi mai rezonabil” în Iran, reluând în acelaşi timp ameninţările cu distrugerea infrastructurilor energetice şi petroliere ale Iranului „dacă nu se ajunge în curând la un acord”.

El şi-a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul către Teheran de a debloca Strâmtoarea Ormuz, motivând că a decis această amânare pentru a permite desfăşurarea unor negocieri, negate însă de Iran, care afirmă că au avut loc doar schimburi de mesaje prin intermediari precum Pakistanul.

În pofida decimării conducerii politice şi militare a Iranului în urma atacurilor aeriene, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone şi rachete asupra Israelului şi intereselor americane din zonă şi nu dă semne că ar pierde puterea astfel încât să facă loc unui regim favorabil intereselor SUA şi Israelului pentru controlul politic şi asupra resurselor, conform Agerpres.

