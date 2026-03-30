DCNews Stiri SUA trimite mii de soldați în Orientul Mijlociu. Ipoteza ambasadorului Dranga: Vor fi costuri foarte mari
Data publicării: 18:16 30 Mar 2026

EXCLUSIV SUA trimite mii de soldați în Orientul Mijlociu. Ipoteza ambasadorului Dranga: Vor fi costuri foarte mari
Autor: Doinița Manic

imagine cu razboaie, rachete Potrivit lui Ovidiu Dragna, există riscul ca războiul din Iran să intre într-o altă fază. Foto AI: Freepik.com

Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, a vorbit la interviurile DC News despre posibilele evoluții ale războiul din Iran.

Peste 3.500 de soldați americani, inclusiv USS Tripoli, cu 2.500 de pușcași marini, au ajuns în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii americani. Totodată, portavionul USS George H.W. Bush, care transportă un total de peste 5.000 de soldați, inclusiv aripa aeriană, și poate opera până la 90 de aeronave, a plecat cu grupul său de luptă spre zonă. Totul, deși ultimatumul președintelui american Donald Trump pentru o înțelegere cu Iranul a fost prelungit până pe 6 aprilie.

În acest context, Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, a declarat că, cel mai probabil, urmează o escaladare a războiului din Iran. Potrivit lui, această trimitere de trupe americane ne arată că există riscul ca acest conflict să intre într-o altă fază.

Excelența Sa Ovidiu Dranga: Toate semnele arată că ne îndreptăm rapid spre o escaladare

"Se poate observa cu ochiul liber că există o tendință spre escaladare. Această trimitere de trupe americane în regiune, câteva mii, arată că există riscul ca acest conflict să intre într-o altă fază, într-o fază care să presupună costuri foarte mari pentru ambele părți, în special, după părerea mea, pentru partea americană, deoarece un atac terestru, indiferent de amploarea lui, va presupune victime, victime în rândul forțelor americane care teoretic se îndreaptă către ținte terestre, fie că sunt insule, fie că sunt porțiuni din coasta iraniană.

Vom vedea dacă acest lucru se întâmplă. Toate semnele arată că ne îndreptăm rapid spre o escaladare, mai ales pentru că reacția Iranului, deși diminuată în intensitate, rămâne redutabilă. Asta arată că în primul rând la nivelul conducerii la Teheran există un grad ridicat de coeziune și există planuri inclusiv pentru această eventualitate, adică planuri de reacție militară consistentă, robustă, care să nu se limiteze la forțele americane, ci și la bazele americane și ale statelor din Golf care au fost deja vizate cu atacuri cu rachete", a decratat Ovidiu Dragna la DC NEWS.

razboi
ovidiu dranga
conflict orientul mijlociu
escaladare orientul mijlociu
sua
trupe americane
