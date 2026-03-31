€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Rubio avertizează: SUA ar putea să-şi regândească poziţia în NATO, după lipsa de sprijin în Iran
Data actualizării: 09:06 31 Mar 2026 | Data publicării: 09:05 31 Mar 2026

Rubio avertizează: SUA ar putea să-şi regândească poziţia în NATO, după lipsa de sprijin în Iran
Autor: Alexandra Curtache

Sursa foto: Freepik, @Fauzan Fitria

Tensiuni în interiorul Alianței Nord-Atlantice: Washingtonul critică sprijinul limitat oferit de unii aliați europeni în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și avertizează că relația cu NATO ar putea fi reevaluată după încheierea războiului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat Spania şi alţi aliaţi din cadrul NATO pentru sprijinul limitat acordat în războiul cu Iranul, sugerând că Washingtonul şi-ar putea reevalua poziţia faţă de Alianţa Nord-Atlantică după încheierea conflictului în Orientul Mijlociu, relatează marţi dpa.

SUA au constatat că Spania, ţară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat.

Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistenţă în ceea ce priveşte utilizarea bazelor militare din Spania şi din alte părţi, a spus el.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Trump vrea ca statele arabe să plătească pentru război

„NATO nu poate fi o stradă cu sens unic”

NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun", a declarat secretarul de stat american.

În aceste condiţii, "e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate", a adăugat Rubio, subliniind că NATO "nu poate fi o stradă cu sens unic".

„Să sperăm că vom reuşi să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu", a spus el.

Presiuni constante din partea lui Donald Trump

Spania şi-a închis recent spaţiul aerian pentru zborurile având legătură cu războiul din Iran, iar anterior au interzis SUA utilizarea bazelor Rota şi Moron din Andaluzia pentru operaţiuni. Aceste instalaţii sunt operate de mult timp în comun de Spania şi SUA.

Preşedintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliaţii din cadrul NATO pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient în acest conflict. Articolul 5 din clauza de apărare reciprocă a NATO nu se aplică războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, notează dpa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
statele unite ale americii
nato
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 26 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 30 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 47 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 52 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 7 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close