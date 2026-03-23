DCNews Stiri Salata mediteraneană cu năut, rețeta simplă care câștigă teren în bucătăriile românilor în post
Data actualizării: 23:55 23 Mar 2026 | Data publicării: 23:53 23 Mar 2026

Salata mediteraneană cu năut, rețeta simplă care câștigă teren în bucătăriile românilor în post
Autor: Alexandra Curtache

Salată mediteraneană cu năut Foto: Imagine generată cu AI

O rețetă proaspătă, sănătoasă și ușor de preparat atrage tot mai mulți adepți: salata mediteraneană cu năut devine alegerea ideală pentru mese rapide, dar pline de nutrienți în post.

În această perioadă mulți români țin post și caută alternative alimentare echilibrate și ușor de pregătit. Salata mediteraneană cu năut se impune ca o opțiune versatilă, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină. Cu ingrediente accesibile și o combinație de arome proaspete, această rețetă aduce în farfurie gustul specific regiunii mediteraneene, fiind în același timp o sursă importantă de proteine vegetale și fibre.

Preparatul se remarcă prin simplitate și rapiditate, fără a face compromisuri în ceea ce privește savoarea. În plus, poate fi adaptat ușor în funcție de preferințe, fiind ideal pentru persoanele care adoptă un stil de viață sănătos sau urmează diete vegetariene.

Ingrediente necesare pentru o salată echilibrată

Pentru prepararea salatei mediteraneene cu năut sunt necesare următoarele ingrediente:

  • 2 conserve de năut (425 g fiecare)
  • 2 linguri de suc de lămâie
  • 2 linguri de ulei de măsline extravirgin
  • 1 linguriță de boia de ardei
  • 1/2 linguriță de sare de mare sau kosher
  • 2 roșii mari, tăiate cubulețe
  • 4 castraveți persani, tăiați cubulețe
  • 1 ardei galben, tăiat cubulețe
  • 1/2 ceapă roșie medie, tăiată cubulețe
  • 1/2 cană de pătrunjel proaspăt tocat
  • 1/2 cană de mentă proaspătă tocată
  • 1/2 linguriță de piper

Mod de preparare: pași simpli pentru un rezultat savuros

Procesul de preparare este rapid și nu necesită tehnici complicate:

Năutul se scurge și se clătește bine sub jet de apă rece până când apa devine limpede.

Se transferă într-un bol mare și se amestecă cu sucul de lămâie, uleiul de măsline, boiaua și sarea.

Amestecul se acoperă și se lasă la marinat la frigider între 15 minute și o oră.

Între timp, legumele se taie cubulețe, iar verdețurile se toacă fin.

După marinare, se adaugă legumele și ierburile peste năut și se amestecă bine.

Se potrivește gustul cu sare, piper sau suc de lămâie, în funcție de preferințe.

Recomandări de servire și păstrare

Salata poate fi servită imediat, alături de lipie proaspătă, însă pentru un gust mai intens se recomandă refrigerarea timp de aproximativ 30 de minute înainte de consum. Preparatul se păstrează la frigider într-un recipient etanș până la 3 zile, fără a-și pierde proprietățile.

De ce este această salată tot mai populară

Specialiștii în nutriție subliniază beneficiile năutului, bogat în proteine vegetale și fibre, dar și aportul ridicat de vitamine din legumele proaspete. Combinația de ingrediente nu doar că susține un stil de viață sănătos, dar oferă și o experiență culinară echilibrată, cu influențe mediteraneene autentice.

Astfel, salata mediteraneană cu năut devine nu doar o rețetă de sezon, ci o opțiune constantă pentru cei care își doresc mese rapide, gustoase și nutritive.

