Friptură de miel pentru Paște 2026. Rețeta secretă a pilotului Osiceanu care îți va cuceri invitații

Pilotul Cezar Osiceanu îți dezvăluie secretul din farfurie.

Avem nevoie de un miel de 10-14 kg tranșat frumos și în care se fac tăieturi longitudinale în care se introduce usturoi verde. Se ține 3-4 zile într-un baiț făcut din ulei de măsline, vin roșu, mirodenii (piper negru, boia dulce și iute, cimbru, mentă, sare, câteva boabe de enibahar, 4-5 ardei iuți proaspeți, 3-4 căpățâni de usturoi.

În ziua de dinaintea Învierii, se scoate carnea și se aruncă baițul. Carnea se pune la cuptor la cea mai mică flacără, împreuna cu un baiț nou proaspăt făcut după aceeași rețetă în care se pun și cățeii de usturoi și ardeii iuți, și care inițial acoperă carnea. Pe parcursul șederii în cuptor, cu zeama formată și care scade cu timpul, se stropește carnea deasupra pentru ca aceasta să nu se usuce la exterior. De preferat este să fie folosite cuptoarele care încălzesc și pe sus și pe jos. Poftă bună!

