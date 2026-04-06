DCNews Stiri Cât costă un miel la Lidl
Data actualizării: 17:56 06 Apr 2026 | Data publicării: 17:55 06 Apr 2026

Cât costă un miel la Lidl
Autor: Ioana Dinu

friptură miel / Fotografie de la Snappr: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/cotlete-de-miel-suculente-cu-crusta-de-ierburi-pe-lemn-rustic-29908554/

Mielul de Paște este tot mai scump în 2026.

Cât plătesc românii pentru tradiția de sărbători?

Pe măsură ce se apropie Paștele, românii încep deja pregătirile pentru masa tradițională, iar mielul rămâne în centrul atenției. În Lidl, de exemplu, un miel întreg se vinde, în medie, la aproximativ 47,90 lei/kg, iar greutatea poate ajunge la circa 12 kilograme, ceea ce înseamnă un cost total semnificativ pentru o familie.

Anul acesta însă, tradiția vine cu un preț mai mare. Potrivit datelor din piață, carnea de miel se vinde în general între 55 și 65 de lei kilogramul, iar în unele cazuri chiar mai mult. Prețurile sunt cu 25-30% mai mari față de anul trecut, din cauza costurilor ridicate de producție și a contextului economic.

Chiar și așa, românii nu renunță la tradiție. Mielul rămâne nelipsit de pe masa de Paște, alături de ouă roșii, cozonac și pască. Dar din cauza prețurilor ridicate, tot mai mulți aleg să cumpere porții mai mici sau doar anumite bucăți.

Diferențele de preț sunt mari în funcție de locul de achiziție. În piețe sau direct de la producători, carnea poate fi mai accesibilă.

În ciuda scumpirilor, cererea rămâne ridicată în această perioadă. Pentru mulți, masa de sărbătoare nu este completă fără preparatele din miel.

