Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială: Patriarhia obține aprobare de zbor în regim restricționat

Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială va ajunge și în acest an în România, chiar dacă situația din zonă rămâne tensionată. Reprezentanții Patriarhiei au reușit să obțină aprobările necesare pentru organizarea zborului, în condiții speciale, astfel încât tradiția să fie respectată și în 2026.

Anunțul a fost făcut de părintele arhimandrit Ioan Meiu, delegatul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, care a explicat că demersurile diplomatice au fost esențiale pentru realizarea transportului.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială la București cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Meiu pentru Basilica.ro.

Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială, în condiții limitate

Ceremonia de la Ierusalim nu se va desfășura ca în anii obișnuiți. Accesul este mult mai restrâns, iar participarea va fi limitată la un număr mic de persoane. Patriarhul Teofil al III-lea va intra în Sfântul Mormânt alături de câțiva slujitori, urmând ca lumina să fie oferită ulterior delegațiilor care au reușit să organizeze transportul spre propriile țări.

Contextul este unul complicat. Zona veche a orașului rămâne închisă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile au impus restricții dure, adunările religioase sunt interzise, iar accesul credincioșilor în locurile sfinte este sever limitat, conform The Times of Israel.

Distribuția în țară și momentul oficial de la București

După sosirea în România, lumina va fi preluată de reprezentanții eparhiilor și dusă mai departe în toată țara. Punctul central rămâne Catedrala Patriarhală din București, unde Patriarhul Daniel va primi oficial Sfânta Lumină, într-un moment ceremonial așteptat în fiecare an de credincioși.

Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială va ajunge, ca de fiecare dată, în parohii în noaptea de Paște, fiind oferită credincioșilor ca simbol al Învierii.

O tradiție păstrată an de an

Aducerea Sfintei Lumini în România a devenit o practică constantă începând cu 2009. De atunci, evenimentul s-a transformat într-un reper al sărbătorilor pascale, lumina fiind distribuită nu doar în țară, ci și în Republica Moldova.

Chiar și în condiții dificile, tradiția continuă. Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială rămâne unul dintre cele mai importante momente religioase ale anului, organizat cu eforturi logistice și diplomatice semnificative.

