DCNews Sanatate Rețeta de pască perfectă pentru Paște, pe care o poți savura fără griji. E sănătoasă și recomandată de Anca Hâncu
Data publicării: 16:49 06 Apr 2026

Autor: Ioana Dinu

pască / agerpres pască / agerpres

Pasca, desert nelipsit de pe masa de Paște, poate fi savurată și fără teama kilogramelor în plus.

Medicul nutriționist Anca Hâncu propune o variantă mai ușoară și sănătoasă, ideală pentru masa de Paște 2026.

Chiar dacă rețeta clasică include zahăr și un aluat bogat, există alternative mai prietenoase cu silueta, fără a compromite gustul. Un truc simplu este reducerea zahărului și folosirea unor ingrediente care adaugă savoare, precum stafidele.

Pentru cei care își doresc să încerce ceva diferit, medicul recomandă o reinterpretare personală a rețetei:

„Aș opta pentru o variantă proprie. În locul aluatului clasic din făină, aș folosi mere. Acestea se coc în tavă, apoi se adaugă deasupra umplutura din brânză, ouă și puțin zahăr sau îndulcitor. La final, preparatul se răstoarnă, rezultând un desert asemănător unui tort cu mere și brânză. Are gustul specific de pască, dar este mai ușor și potrivit pentru cei care vor să aibă grijă de siluetă. Important este echilibrul: să ne bucurăm și de gust, dar și de felul în care arătăm”, a explicat medicul într-un interviu pentru DC Medical și DC News.

În acest fel, pasca poate rămâne pe masa de Paște, dar într-o variantă mai sănătoasă și mai prietenoasă cu silueta.

