Zile libere 2026. Cât durează minivacanța de Paști

Minivacanța de Paști începe în Vinerea Mare. Iată care sunt zilele libere legale pentru Paști 2026.
De Paști, salariații se bucură de o minivacanță de patru zile. Ei au liber vineri, 10 aprilie, când este Vinerea Mare, dar și luni, 13 aprilie, când este a doua zi de Paști. Împreună cu weekendul dedicat Sărbătorilor Pascale, salariații au patru zile libere.
10 Aprilie (Vineri): Vinerea Mare.
11 Aprilie (Sâmbătă): Zi liberă.
12 Aprilie (Duminică): Paștele Ortodox.
13 Aprilie (Luni): A doua zi de Paște.
Grădinițele și școlile sunt deja închise, de astăzi: preșcolarii și elevii au intrat în vacanță. Ei au vacanță până în a doua zi de Paști. În 14 aprilie, revin cu toții la programul obișnuit.
