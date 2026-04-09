Cinnamon Rolls, desertul care cucerește bucătăriile românilor. Rețeta completă pentru rulouri pufoase cu scorțișoară

Rulourile cu scorțișoară, cunoscute în întreaga lume drept cinnamon rolls, devin tot mai populare și în bucătăriile din România. Aroma intensă, textura pufoasă și glazura fină le transformă într-un desert irezistibil, iar vestea bună este că pot fi preparate cu ușurință acasă.
Cinnamon rolls nu mai sunt de mult doar un desert specific cafenelelor sau brutăriilor occidentale. În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să le prepare acasă, atrași de combinația perfectă dintre aluatul moale, umplutura aromată cu scorțișoară și glazura cremoasă.
Textura pufoasă și gustul bogat fac din aceste rulouri o alegere ideală pentru micul dejun, desert sau chiar o gustare dulce în familie. În plus, procesul de preparare, deși pare complex la prima vedere, poate fi parcurs cu ușurință dacă sunt respectați pașii corecți.
Pentru prepararea acestor rulouri ai nevoie de ingrediente accesibile, pe care cel mai probabil le ai deja în bucătărie.
Pentru aluat:
Pentru umplutură:
Pentru glazură:
Primul pas esențial este activarea drojdiei. Laptele călduț, amestecat cu o parte din zahăr și drojdia, trebuie lăsat câteva minute până când formează o spumă fină la suprafață. Acest detaliu face diferența dintre un aluat reușit și unul dens.
Ulterior, toate ingredientele pentru aluat se combină și se frământă în două etape: inițial pentru omogenizare, apoi pentru dezvoltarea elasticității. Aluatul trebuie să devină neted și ușor de manevrat.
Dospirea este un alt moment-cheie. Lăsat într-un loc călduț, aluatul își va dubla volumul în aproximativ 30–45 de minute, semn că este pregătit pentru următorul pas.
Amestecul de unt, zahăr brun și scorțișoară este responsabil pentru gustul inconfundabil al acestui desert. Odată întins pe aluat, acesta se rulează strâns și se porționează în bucăți egale.
După a doua dospire, rulourile devin vizibil mai pufoase, pregătite pentru coacere. Un detaliu mai puțin cunoscut, dar extrem de important, este turnarea smântânii lichide peste rulouri înainte de a le introduce în cuptor. Aceasta contribuie la o textură fragedă și suculentă.
Rulourile se coc la 175 grade Celsius, fără ventilație, timp de aproximativ 22-25 de minute, până capătă o culoare aurie.
Glazura se prepară separat, din cremă de brânză, unt și zahăr pudră, rezultând o compoziție fină și cremoasă. Aceasta se întinde peste rulourile ușor răcite, pentru a obține acel aspect lucios și apetisant.
Cinnamon rolls pot fi păstrate la frigider, însă pentru a-și păstra textura și aroma, este recomandat să fie scoase cu aproximativ 20 de minute înainte de servire. Încălzirea rapidă la microunde le redă prospețimea, făcându-le la fel de delicioase ca în momentul în care au fost scoase din cuptor.
Fie că ești începător sau pasionat de gătit, această rețetă de cinnamon rolls este o alegere excelentă. Combinația de arome și textura irezistibilă transformă fiecare rulou într-o experiență culinară completă.
Într-o perioadă în care tot mai mulți români redescoperă plăcerea gătitului acasă, aceste rulouri cu scorțișoară demonstrează că deserturile spectaculoase nu sunt deloc greu de realizat. Tot ce îți trebuie este puțină răbdare și dorința de a te bucura de ceva cu adevărat special.
@alexandramali Cinnamon Rolls ???? Sunt atât de bune, încât este păcat să nu le faci și tu acasă. Găsești mai jos toate detaliile. ⬇️ Ingrediente: Aluat: * 180 ml lapte * 110 g zahăr * 11 g drojdie uscată * 120 g iaurt grecesc * 110 g unt moale * 2 ouă (la temperatura camerei) * esență de vanilie * * 570 g făină * un vârf de sare Umplutură cu scorțișoară: * 125 g unt moale * 250 g zahăr brun * 1 lingură scorțișoară * esență de vanilie * * 120 g smântână lichidă – se toarnă peste rulouri înainte de coacere Glazură: * 230 g cremă de brânză, moale * 60 g unt moale * 220 g zahăr pudră * esență de vanilie Rețetă: 1. Activează drojdia: Pune laptele călduț într-un bol mic. Adaugă 13 g din cantitatea de zahăr și drojdia. Amestecă și lasă 5–7 minute, până face spumă deasupra. 2. Amestecă aluatul: În bolul unui mixer toarnă drojdia. Adaugă restul de zahăr, iaurtul, untul moale, ouăle, vanilia și făina cu sarea. Frământă la viteză mică 1 minut, doar până se omogenizează. Lasă-l să stea 5 minute, ca făina să absoarbă lichidele. 3. Frământare: Continuă la viteză medie 5–7 minute, până aluatul devine elastic, neted și se desprinde ușor de marginile bolului. 4. Dospire: Pune aluatul într-un bol, acoperă-l și lasă-l la crescut 30–45 minute, până își dublează volumul. Este recomandat să stea la dospit într-un loc călduț. 5. Umplutura: Amestecă untul moale cu zahărul brun, scorțișoara și vanilia până obții o cremă uniformă. 6. Formare rulouri: Unge o tavă cu unt. Pe o suprafață dată cu făină, întinde aluatul într-un dreptunghi, întinde umplutura uniform pe toată suprafața și rulează. Apoi le poți tăia în 8 sau 10 bucăți, în funcție de cât de mari îți dorești să fie. 7. A doua dospire: Acoperă tava și las-o 15–20 minute, până rulourile devin pufoase. 8. Coacere: Preîncălzește cuptorul la 175°C, fără ventilație. Încălzește smântâna lichidă (15 secunde la microunde) și toarnă peste rulouri. Se coc pentru 22 - 25 de minute la 175°C, până devin aurii. 9. Glazura: Bate crema de brânză cu untul moale până devine pufoasă. Adaugă zahărul pudră și vanilia și amestecă totul bine. 10. Scoate rulourile din cuptor și lasă-le 10–15 minute să se răcorească. Întinde glazura peste ele. Le poți păstra la frigider. Înainte de servire, scoate-le cu aproximativ 20 de minute mai devreme și încălzește-le apoi 20–30 de secunde la microunde. Poftă bună! ???? #cinnamonroll #fall #recipe #sweets #desert ♬ original sound - Alexandramali
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News