Cinnamon Rolls, desertul care cucerește bucătăriile românilor. Rețeta completă pentru rulouri pufoase cu scorțișoară

Cinnamon rolls nu mai sunt de mult doar un desert specific cafenelelor sau brutăriilor occidentale. În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să le prepare acasă, atrași de combinația perfectă dintre aluatul moale, umplutura aromată cu scorțișoară și glazura cremoasă.

Textura pufoasă și gustul bogat fac din aceste rulouri o alegere ideală pentru micul dejun, desert sau chiar o gustare dulce în familie. În plus, procesul de preparare, deși pare complex la prima vedere, poate fi parcurs cu ușurință dacă sunt respectați pașii corecți.

Citește și: Rețeta de cozonac cu smântână a Jamilei. "Cel mai pufos, aromat și absolut irezistibil"! - Video

Ingrediente simple, rezultat spectaculos

Pentru prepararea acestor rulouri ai nevoie de ingrediente accesibile, pe care cel mai probabil le ai deja în bucătărie.

Pentru aluat:

180 ml lapte

110 g zahăr

11 g drojdie uscată

120 g iaurt grecesc

110 g unt moale

2 ouă la temperatura camerei

esență de vanilie

570 g făină

un vârf de sare

Pentru umplutură:

125 g unt moale

250 g zahăr brun

1 lingură scorțișoară

esență de vanilie

120 g smântână lichidă

Pentru glazură:

230 g cremă de brânză

60 g unt moale

220 g zahăr pudră

esență de vanilie

Secretul unui aluat perfect: răbdarea și tehnica

Primul pas esențial este activarea drojdiei. Laptele călduț, amestecat cu o parte din zahăr și drojdia, trebuie lăsat câteva minute până când formează o spumă fină la suprafață. Acest detaliu face diferența dintre un aluat reușit și unul dens.

Ulterior, toate ingredientele pentru aluat se combină și se frământă în două etape: inițial pentru omogenizare, apoi pentru dezvoltarea elasticității. Aluatul trebuie să devină neted și ușor de manevrat.

Dospirea este un alt moment-cheie. Lăsat într-un loc călduț, aluatul își va dubla volumul în aproximativ 30–45 de minute, semn că este pregătit pentru următorul pas.

Citește și: Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză

Umplutura aromată și formarea rulourilor

Amestecul de unt, zahăr brun și scorțișoară este responsabil pentru gustul inconfundabil al acestui desert. Odată întins pe aluat, acesta se rulează strâns și se porționează în bucăți egale.

După a doua dospire, rulourile devin vizibil mai pufoase, pregătite pentru coacere. Un detaliu mai puțin cunoscut, dar extrem de important, este turnarea smântânii lichide peste rulouri înainte de a le introduce în cuptor. Aceasta contribuie la o textură fragedă și suculentă.

Coacerea și glazura, etapele finale ale perfecțiunii

Rulourile se coc la 175 grade Celsius, fără ventilație, timp de aproximativ 22-25 de minute, până capătă o culoare aurie.

Glazura se prepară separat, din cremă de brânză, unt și zahăr pudră, rezultând o compoziție fină și cremoasă. Aceasta se întinde peste rulourile ușor răcite, pentru a obține acel aspect lucios și apetisant.

Cum se păstrează și se servesc corect

Cinnamon rolls pot fi păstrate la frigider, însă pentru a-și păstra textura și aroma, este recomandat să fie scoase cu aproximativ 20 de minute înainte de servire. Încălzirea rapidă la microunde le redă prospețimea, făcându-le la fel de delicioase ca în momentul în care au fost scoase din cuptor.

Fie că ești începător sau pasionat de gătit, această rețetă de cinnamon rolls este o alegere excelentă. Combinația de arome și textura irezistibilă transformă fiecare rulou într-o experiență culinară completă.

Într-o perioadă în care tot mai mulți români redescoperă plăcerea gătitului acasă, aceste rulouri cu scorțișoară demonstrează că deserturile spectaculoase nu sunt deloc greu de realizat. Tot ce îți trebuie este puțină răbdare și dorința de a te bucura de ceva cu adevărat special.