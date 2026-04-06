Cum se spune corect: Paște sau Paști? Greșeala pe care o fac mulți români

Paște sau Paști?
În perioada sărbătorilor pascale, mesajele de felicitare au devenit o tradiție. Fie că sunt trimise prin SMS, e-mail sau pe rețelele sociale, oamenii aleg să scrie gânduri bune de Paște.
Dar în fiecare an apare aceeași întrebare: Cum este corect: „Paște” sau „Paști”? De la urări simple precum „Paște fericit!” sau „Hristos a înviat!”, până la mesaje mai pompoase, acest gest simbolic rămâne o modalitate de a păstra legătura cu apropiații, mai ales atunci când distanța ne desparte.
Potrivit Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM 3), ambele forme sunt corecte și acceptate. Cuvântul poate fi folosit atât la singular, cât și la plural, în funcție de context.
Paște / Paști (sărbătoare) - substantiv propriu, neutru sau feminin plural
Forme articulate: Paștele / Paștile
De Paște mergem la biserică.
Un Paște fericit!
Paștele cade întotdeauna duminica.
Postul Paștelui.
Sfintele Paști.
Așadar, fie că alegi să spui „Paște fericit!” sau „Sărbători fericite de Paști!”, nu greșești. Ambele variante sunt corecte, iar alegerea depinde de context și de preferința fiecăruia.
