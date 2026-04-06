Cum se spune corect: Paște sau Paști? Greșeala pe care o fac mulți români
Data actualizării: 23:25 06 Apr 2026 | Data publicării: 23:24 06 Apr 2026

Cum se spune corect: Paște sau Paști? Greșeala pe care o fac mulți români
Autor: Ioana Dinu

pexels-christina99999-36861054 OUĂ / Fotografie de la Christina & Peter: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/36861054/

Paște sau Paști?

În perioada sărbătorilor pascale, mesajele de felicitare au devenit o tradiție. Fie că sunt trimise prin SMS, e-mail sau pe rețelele sociale, oamenii aleg să scrie gânduri bune de Paște.

Dar în fiecare an apare aceeași întrebare: Cum este corect: „Paște” sau „Paști”? De la urări simple precum „Paște fericit!” sau „Hristos a înviat!”, până la mesaje mai pompoase, acest gest simbolic rămâne o modalitate de a păstra legătura cu apropiații, mai ales atunci când distanța ne desparte.

Paște sau Paști? Ce spune DOOM


Potrivit Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM 3), ambele forme sunt corecte și acceptate. Cuvântul poate fi folosit atât la singular, cât și la plural, în funcție de context.

Paște / Paști (sărbătoare) - substantiv propriu, neutru sau feminin plural

Forme articulate: Paștele / Paștile

Exemple de utilizare:


De Paște mergem la biserică.


Un Paște fericit!


Paștele cade întotdeauna duminica.


Postul Paștelui.


Sfintele Paști.


Așadar, fie că alegi să spui „Paște fericit!” sau „Sărbători fericite de Paști!”, nu greșești. Ambele variante sunt corecte, iar alegerea depinde de context și de preferința fiecăruia.

VEZI ȘI: Cât costă un miel la Lidl 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Populația lumii a depășit limitele planetei, avertizează un studiu
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Măsline pane umplute cu brânză - exterior crocant, interior cremos
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Cum se spune corect: Paște sau Paști? Greșeala pe care o fac mulți români
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, în play-off-ul Superligii
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Centrele de adopții înlocuiesc adăposturile clasice: autoritățile vor să schimbe percepția asupra câinilor fără stăpân
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Trump spune ce a declanșat ruptura dintre SUA și NATO. De asemenea, a zis că Iranul ar putea fi „eliminat” marți noapte
Publicat acum 6 ore si 55 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 17 ore si 35 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 38 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
