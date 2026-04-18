€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Lifestyle De ce un câine poate deveni cel mai bun aliat al sănătății tale după 50 de ani
Data publicării: 16:52 18 Apr 2026

De ce un câine poate deveni cel mai bun aliat al sănătății tale după 50 de ani
Autor: Anca Murgoci

pexels-sudhirsangwan-29373008 cățel / Fotografie de la Sudhir Sangwan: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/portret-adorabil-de-catelus-cu-detalii-de-prim-plan-29373008/

Câinii au devenit mai mult decât o simplă companie.

Diverse studii științifice îi asociază cu beneficii măsurabile pentru sănătatea fizică, emoțională și cognitivă. Cercetări ale American Heart Association și ale Universității Naționale Autonome din Mexic (UNAM), alături de analize publicate în reviste precum Circulation sau BMJ Open, arată aceeași concluzie: Un câine te ajută să îmbătrânești mai sănătos.

Unul dintre cele mai evidente efecte este creșterea nivelului de activitate fizică. Simplul fapt de a scoate câinele la plimbare de mai multe ori pe zi te obligă să mergi, să ieși din casă și să menții o anumită rutină. Potrivit American Heart Association, proprietarii de câini tind să facă mai multă mișcare moderată decât persoanele fără animale de companie, ceea ce se traduce printr-un risc cardiovascular mai redus.

Studii realizate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite au arătat că această activitate ajută la reducerea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea nivelului de colesterol.

Beneficii neurologice ale faptului de a avea un câine


Relația cu un câine are și efecte neurochimice. Nu mai este un secret pentru nimeni că prezența unui câine contribuie la eliberarea de oxitocină, serotonină și dopamină, substanțe asociate cu starea de bine. Cercetătorii de la UNAM au arătat că acest tip de interacțiune poate reduce nivelul de anxietate și poate îmbunătăți starea de spirit la adulții în vârstă.

La persoanele de peste 50 de ani, acest lucru ajută la compensarea singurătății sau a unor schimbări de viață, precum pensionarea sau pierderea rutinei de lucru. Un alt aspect important este sănătatea creierului. Un studiu publicat în revista Nature, intitulat „Relația dintre deținerea de animale de companie și funcționarea cognitivă la vârste înaintate”, a observat că persoanele care au animale de companie prezintă un declin cognitiv mai lent comparativ cu cele care nu au.

Explicația constă în stimularea constantă: Amintirea orelor de masă, a plimbărilor sau a vizitelor la veterinar obligă creierul să rămână activ. Această combinație de rutină și responsabilitate funcționează ca un mic „antrenament mental” zilnic.

Un remediu împotriva singurătății


Un cățel ajuta și la viața socială. Plimbările implică interacțiuni cu alte persoane, cresc contactul social și reduc izolarea. Acest aspect este important deoarece Organizația Mondială a Sănătății a identificat singurătatea drept un factor de risc important pentru sănătatea persoanelor în vârstă.

Un câine nu înlocuiește obiceiurile sănătoase sau îngrijirea medicală, dar reprezintă un sprijin puternic pentru un proces de îmbătrânire mai activ. De aceea, tot mai multe studii arată că, după 50 de ani, conviețuirea cu un câine poate ajuta mult.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă - VIDEO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caine
animal
sanatate
batranete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
De ce un câine poate deveni cel mai bun aliat al sănătății tale după 50 de ani
Publicat acum 51 minute
Psihologul Radu Leca a avut accident. A ajuns la spital. Nu a avut nicio șansă să reacționeze
Publicat acum 53 minute
Volodimir Zelenski, sfidat de Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei / video viral
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Prof. Mihail Bălună, dascălul care și-a dedicat viața matematicii, interviu la DC Edu. România, în vârful matematicii europene: Cum se construiește performanța
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, incendiată / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România
Publicat acum 17 ore si 5 minute
Planul de listare a companiilor de stat adâncește conflictul din coaliție. Bogdan Chirieac: Crudul adevăr despre statul român
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Horoscop 18 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 23 minute
Tragedie în lumea filmului: O cunoscută actriță a murit, după ce a fost găsită inconştientă în piscina unui club
Publicat acum 9 ore si 46 minute
BANCUL ZILEI: Test, la școală
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close