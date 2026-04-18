De ce un câine poate deveni cel mai bun aliat al sănătății tale după 50 de ani

Diverse studii științifice îi asociază cu beneficii măsurabile pentru sănătatea fizică, emoțională și cognitivă. Cercetări ale American Heart Association și ale Universității Naționale Autonome din Mexic (UNAM), alături de analize publicate în reviste precum Circulation sau BMJ Open, arată aceeași concluzie: Un câine te ajută să îmbătrânești mai sănătos.

Unul dintre cele mai evidente efecte este creșterea nivelului de activitate fizică. Simplul fapt de a scoate câinele la plimbare de mai multe ori pe zi te obligă să mergi, să ieși din casă și să menții o anumită rutină. Potrivit American Heart Association, proprietarii de câini tind să facă mai multă mișcare moderată decât persoanele fără animale de companie, ceea ce se traduce printr-un risc cardiovascular mai redus.

Studii realizate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite au arătat că această activitate ajută la reducerea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea nivelului de colesterol.

Beneficii neurologice ale faptului de a avea un câine



Relația cu un câine are și efecte neurochimice. Nu mai este un secret pentru nimeni că prezența unui câine contribuie la eliberarea de oxitocină, serotonină și dopamină, substanțe asociate cu starea de bine. Cercetătorii de la UNAM au arătat că acest tip de interacțiune poate reduce nivelul de anxietate și poate îmbunătăți starea de spirit la adulții în vârstă.

La persoanele de peste 50 de ani, acest lucru ajută la compensarea singurătății sau a unor schimbări de viață, precum pensionarea sau pierderea rutinei de lucru. Un alt aspect important este sănătatea creierului. Un studiu publicat în revista Nature, intitulat „Relația dintre deținerea de animale de companie și funcționarea cognitivă la vârste înaintate”, a observat că persoanele care au animale de companie prezintă un declin cognitiv mai lent comparativ cu cele care nu au.

Explicația constă în stimularea constantă: Amintirea orelor de masă, a plimbărilor sau a vizitelor la veterinar obligă creierul să rămână activ. Această combinație de rutină și responsabilitate funcționează ca un mic „antrenament mental” zilnic.

Un remediu împotriva singurătății



Un cățel ajuta și la viața socială. Plimbările implică interacțiuni cu alte persoane, cresc contactul social și reduc izolarea. Acest aspect este important deoarece Organizația Mondială a Sănătății a identificat singurătatea drept un factor de risc important pentru sănătatea persoanelor în vârstă.

Un câine nu înlocuiește obiceiurile sănătoase sau îngrijirea medicală, dar reprezintă un sprijin puternic pentru un proces de îmbătrânire mai activ. De aceea, tot mai multe studii arată că, după 50 de ani, conviețuirea cu un câine poate ajuta mult.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă - VIDEO