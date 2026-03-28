Ai cumpărat câine din aceste locuri? Atenție! Unii stăpâni spun că animalele au început să mârâie la ei / video

Crescătorul Ciprian Asavei atrage atenția că aceste alegeri pot avea consecințe serioase, atât pentru animale, cât și pentru viitorii stăpâni.

„Care sunt riscurile dacă iei un câine, mai ales un ciobănesc corb, de la cineva care nu este crescător? Știi la ce mă gândesc? Mă gândesc la drumurile pe care le mai fac prin țară și văd, la marginea drumului, oameni care stau în parcare și vând niște pui mici, pufoși. Sigur, sunt irezistibili, toți câinii sunt, mai ales când sunt mici. Vezi acolo un anunț, vezi un preț de câteva sute de lei. Dar care sunt riscurile?”, l-a întrebat Tudor-Tim Ionescu pe Ciprian Asavei la DC News.

Una dintre principalele probleme este lipsa vaccinării și a îngrijirii medicale

„Eu spun că sunt riscuri mari. Eu, ca și crescător, am invitat oameni la mine acasă, la canisă, să vadă câinii, să își facă o imagine despre rasă. Unii nu au cumpărat de la mine, dar le-am spus: veniți, vedeți cum arată câinii și, când mergeți în altă parte, să aveți un termen de comparație.

Însă văd foarte des situația despre care vorbești, atât pe drumuri, cât și online. Sunt oameni care îmi scriu, nici măcar nu îi cunosc, și îmi spun: „Mi-am luat un câine și au apărut probleme de sănătate”.

Și este normal, pentru că, de multe ori, nici părinții puiului nu au fost vaccinați. În primul an de viață, un câine are nevoie de 4-5 vaccinuri, de deparazitări, de îngrijire atentă ca să fie sănătos.

După partea de sănătate, apar problemele genetice. Și, cum spunem noi între crescători, poți să consumi un sac de recompense la dresaj, dacă baza genetică nu este bună, câinele tot așa prost moare.

Chiar am vorbit recent cu un domn care a luat un câine de la mine. Un vecin de-al lui și-a luat un metis de corb, iar câinele încearcă mereu să evadeze, este imprevizibil și chiar mârâie la stăpân. De aceea, nu este bine să cumperi un câine de la un necunoscut. Riști să nu te poți bucura de el. Este important să iei un câine de la un crescător autorizat, nu de pe marginea drumului sau doar din anunțuri online. Câinele trebuie să fie o bucurie pe toată durata vieții lui - 10, 15 sau chiar 20 de ani. Devine membru al familiei. Așa cum ai grijă de sănătatea și educația copiilor tăi, la fel trebuie să ai grijă și de el”, a zis Ciprian Asavei.

