Substanță cancerigenă în gazul din locuințe. Avertismentul care sperie Europa

Cercetători de la Universitatea Stanford și de la institutul independent de cercetare PSE Healthy Energy, din Statele Unite, au publicat un studiu în care au fost detectate niveluri ridicate de benzen, o substanță chimică cancerigenă, în alimentarea cu gaz pentru uz casnic din șapte orașe din Italia, Țările de Jos și Regatul Unit.

Lucrarea, publicată în revista Environmental Research Letters, vine în continuarea unei cercetări similare realizate în America de Nord în 2024 și este prima care dezvăluie prezența pe scară largă și riscul reprezentat de benzen în rețeaua de gaz pentru uz casnic din Europa. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nu există un nivel sigur de expunere la benzen. Acesta e asociat cu leucemia și alte efecte și boli pe termen lung.

„Ne-a surprins cât de ridicate erau nivelurile de benzen comparativ cu ceea ce observasem în studiile noastre anterioare. Având în vedere aceste concentrații mari, este probabil ca multe persoane să fie expuse cronic la benzen fără să știe”, afirmă Tamara Sparks, specialistă în calitatea aerului la PSE și autoarea principală a studiului.

Monica Burns, directoarea Global Cooksafe Coalition (o alianță care militează pentru acces universal la gătit sigur și sustenabil), spune că acest nou studiu se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care arată „impactul îngrijorător” pe care aragazele pe gaz îl pot avea asupra sănătății.

Scurgerile de gaz trebuie tratate ca o problemă de sănătate publică

„Aceste descoperiri ar trebui să asigure că scurgerile de gaz sunt tratate ca o problemă de sănătate publică. Gospodăriile pot lua măsuri pentru a se proteja. Trecerea la plite electrice este unul dintre cei mai simpli pași care pot fi făcuți pentru a reduce expunerea la substanțe chimice nocive, precum benzenul. E important ca guvernele să ofere familiilor și companiilor sprijinul necesar pentru a realiza această tranziție”, a adăugat Burns.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Fumezi de 10 ani? Atunci poți să faci un test rapid, gratuit și nedureros: Îți salvează ani din viață / video