DCNews Stiri Fumezi de 10 ani? Atunci poți să faci un test rapid, gratuit și nedureros: Îți salvează ani din viață / video
Data actualizării: 16:34 29 Mar 2026 | Data publicării: 16:33 29 Mar 2026

EXCLUSIV Fumezi de 10 ani? Atunci poți să faci un test rapid, gratuit și nedureros: Îți salvează ani din viață / video
Autor: Anca Murgoci

pexels-ankit-rainloure-1425442-15158117 țigări / Fotografie de la Ankit Rainloure: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-dependen-a-adic-ie-igara-15158117/

Fumezi de 10 ani?

Dacă ai răspuns afirmativ, continuă să citești articolul. Mulți pacienți ajung la medic abia în momentul în care boala pulmonară este deja avansată, avertizează prof. univ. dr. Cristian Oancea. Potrivit acestuia, în clipa în care apare senzația de lipsă de aer (dispneea), funcția pulmonară este deja afectată semnificativ.

Un semnal de alarmă important vizează fumătorii. Potrivit specialistului, studiile arată că persoanele care fumează un pachet de țigări pe zi pot dezvolta emfizem după aproximativ 10 ani.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Toată lumea se teme de hipertensiunea arterială, dar nimeni nu știe de hipertensiunea pulmonară. Dr. Cristian Oancea explică de ce este mai gravă 

„În momentul în care apare această sete de aer, această dispnee, parametrii funcționali respiratori, cum îi numim noi, sunt deja afectați. VEMS-ul, indicatorul care arată funcția pulmonară și capacitatea de a face efort fizic, ar trebui în mod normal să fie peste 80%, însă ajunge undeva la 50%. Practic, în acel moment am pierdut deja jumătate din funcția pulmonară. Abia atunci conștientizăm că se întâmplă ceva grav cu plămânii noștri. Așadar, când realizăm că avem o problemă, de fapt am pierdut deja 50% din funcția pulmonară, iar acest lucru este o tragedie. Plămânii nu au receptori ai durerii, motiv pentru care bolile pulmonare sunt, de multe ori, „boli tăcute”. Plămânii suferă în tăcere, iar când ajungem la medicul de familie este, de regulă, prea târziu. Un pacient cu BPOC, de exemplu, ar trebui să efectueze cel puțin o spirometrie pe an, pentru a evalua cât din funcția pulmonară mai este păstrată. Desigur, dacă acești parametri sunt modificați și apar simptome care pot indica o asociere cardiopulmonară, pacientul trebuie trimis mai departe către un medic pneumolog, iar ulterior colaborarea cu specialiștii din cardiologie este esențială pentru stabilirea diagnosticului complet”, a zis prof. univ. dr. Cristian Oancea la DC News, în cadrul emisiunii Academia de Sănătate.

Persoanele care fumează un pachet de țigări pe zi pot dezvolta emfizem după aproximativ 10 ani

„Din păcate, dispneea rămâne o mare problemă. Este atât un simptom, cât și un sindrom care ne creează dificultăți, deoarece este diagnosticată, de cele mai multe ori, în stadii avansate. Mai avem de lucrat în acest sens. Nu trebuie să ignorăm sedentarismul și nici fatigabilitatea, pe care adesea le atribuim altor cauze. De exemplu, orice fumător care consumă cel puțin un pachet de țigări pe zi dezvoltă, după aproximativ 10 ani, un anumit grad de emfizem, așa arată studiile. Consider că orice fumător trecut de 40 de ani ar trebui să facă cel puțin o spirometrie anual. Suntem obișnuiți ca, dacă avem glicemia crescută, să mergem la diabetolog. Dacă avem tensiunea mare, mergem la cardiolog. Dacă avem transaminaze crescute, apelăm la gastroenterolog. În schimb, nu suntem obișnuiți cu spirometria, un test simplu, nedureros, gratuit, pe care îl putem folosi nu doar în practică clinică, ci și ca metodă de screening”, a spus prof. univ. dr. Cristian Oancea.

Spirometria ar trebui să facă parte din setul de investigații de rutină ale medicului de familie, acolo unde cabinetul este dotat cu un spirometru.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Fumezi de 10 ani? Atunci poți să faci un test rapid, gratuit și nedureros: Îți salvează ani din viață / video
Publicat acum 22 minute
Vremuri grele pentru posesorii de mașini electrice: Tot mai multe țări renunță la facilitățile fiscale și introduc forme de taxare
Publicat acum 51 minute
Legumele esențiale în alimentație. Nutriționistul Mihaela Bilic: Au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Cine va conduce naţionala României la meciul amical cu Slovacia, după ce Mircea Lucescu a fost internat în spital
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Chirieac, pe înțelesul tuturor: România e ca un avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă și schimbi pilotul Bolojan, nu mai poți evita prăbușirea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Mircea Lucescu a suferit un preinfarct (Surse DC News). Starea de sănătate a selecționerului României
Publicat acum 9 ore si 0 minute
BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului
 
