Hipertensiunea arterială pulmonară este o afecțiune rară și puțin cunoscută, de multe ori trecută cu vederea chiar și de medici. În cadrul Academiei de Sănătate de la DC Medical și DC News, Prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, a explicat importanța diagnosticării precoce și a tratamentului echilibrat pentru această patologie complexă.

Diferența dintre hipertensiunea arterială și cea pulmonară

Pentru a clarifica confuzia frecventă între hipertensiunea arterială și cea pulmonară, Prof. Oancea a explicat:

„În patologie în arealul pneumologic avem câteva boli orfane. Dar aceste boli orfane, indiferent că vorbim de patologia pneumologică sau de alte arii, cardiovasculare, gastro, etc., aceste boli orfane, aceste boli rare, pe lângă faptul că necesită un diagnostic și un screening mai atent, necesită și un arsenal terapeutic care, de foarte multe ori, cum vorbim astăzi, de hipertensiune arterială, este foarte costisitor.

Ca și diferențiere, să spunem așa, pe limbajul cititorilor, noi suntem obișnuiți cu hipertensiunea sistemică, arterială, în care ne luăm tensiunea, știm clar că 120 cu 80 e o tensiune bună, până în 140, după care încep gradele de hipertensiune și după o anumită vârstă ne cam rigidizăm și trebuie medicație ca să avem această tensiune sub control.

În schimb, când vorbim de hipertensiune arterială pulmonară, este o tensiune mai aparte. Această tensiune apare între cort și plămâni, adică sângele care pleacă din partea dreaptă a inimii, din ventriculul drept și merge la plămâni, în această zonă avem câteva probleme patologice. Este foarte ignorată și este o boală foarte rară. Dar și despre fibroza chistică credeam că e o boală rară până când am ajuns să o depistăm mai precoce și să facem screening și ne-am dat seama că de fapt e cea mai răspândită boală între patologiile rare”.

Diagnostic și tratament: nevoie de echipă multidisciplinară

Prof. Oancea evidențiază că hipertensiunea pulmonară are nevoie de o abordare complexă:

„Aici vorbim de o incidență între 25 și 50-60 de cazuri la milionul de locuitori, dar încă nu prea sunt baze de date care să ne arate adevărata provocare ce ține de această patologie. La noi, în clinică, în centrul Timișoara, unde este și centrul de boli rare și de hipertensiune pulmonară, avem 50 de pacienți. Această boală are doi părinți: un părinte pneumolog și un părinte cardiolog și lucrăm în echipă cu colegii noștri pentru că fără această echipă nu putem să punem diagnosticul.

Din nefericire, simptomele care apar la această patologie, când apar simptomele, de obicei prognosticul și gradul de supraviețuire este mai limitat. Pentru că noi ca pacienți, ajungem să ne tratăm la medic într-o fază mai avansată. Deci trebuie cumva după o anumită vârstă, când avem aceste simptome, să fim mai proactivi cu sănătatea noastră și să fim proactivi cu sănătatea noastră la toate nivelurile. Trebuie să apelăm la un ajutor specializat și să nu lăsăm să curgă timpul sau să dăm vina pe alte cauze”, a încheiat acesta.