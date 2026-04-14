DCNews Lifestyle Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
Data actualizării: 08:57 14 Apr 2026 | Data publicării: 08:56 14 Apr 2026

Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
Autor: Ioana Dinu

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Dacă Trump ar dispărea, o femeie i-ar putea locul și nimeni nu s-ar prinde.

Acum câțiva ani, prin 2018, o femeie din Galicia, agricultoare, pe nume Dolores Leis, a devenit virală după un interviu în La Voz de Galicia, în care vorbea cu jurnalista publicației despre munca la câmp.

Însă nu a devenit cunoscută pentru viața și activitatea ei agricolă, ci pentru că seamănă fizic cu Donald Trump, președintele SUA, cel puțin în anumite fotografii.

Încă de atunci, imaginea ei a fost intens comentată, iar chiar și familia ei a făcut glume pe această temă: „Vai, dacă am fi rude cu Donald Trump”, spunea fiica ei.

Pe ea o afecta mai puțin situația, deoarece nu are telefon mobil: „Mă uit la ce îmi arată fiicele mele, dar nu am fost niciodată curioasă. Spun că o să devin faimoasă datorită acestei fotografii, dar nu înțeleg nimic din asta”, declara pentru La Voz de Galicia.

Subiectul a devenit viral din nou. S-a întâmplat după ce o pagină de social media a redistribuit fotografia.

„O femeie din Spania, Dolores Leis, a devenit virală după ce oamenii au observat asemănarea ei izbitoare cu Donald Trump. Fotografia ei, realizată pentru un articol local despre mediul rural, a explodat online!”, se arăta într-o postare pe Facebook.

„Internetul a transformat rapid imaginea într-un meme global, numind-o „sosia spaniolă a lui Trump”. În ciuda agitației, ea a rămas complet în afara atenției. A zis că totul este doar din cauza părului ei și, cum nici măcar nu folosește un smartphone, faima virală abia i-a afectat viața simplă de la fermă”, încheia postarea.

