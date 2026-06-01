DCNews Lifestyle Ce meserie își dorește să aibă fetița lui Nicușor Dan
Data publicării: 01 Iun 2026

Ce meserie își dorește să aibă fetița lui Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

Fetița lui Nicușor Dan
Aheea, fetița lui Nicușor Dan, a spus ce meserie vrea să aibă.

De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice.

La eveniment au fost prezenți și copiii președintelui Nicușor Dan - Aheea și Antim. Fetița sa a spus ce și-ar dori să se facă atunci când va fi mare.

„Îmi doresc să fiu designer de modă. Îmi plac foarte mult pantalonii scurți”, a zis Aheea. Copila are zece ani.

Ziua internațională a copilului este celebrată pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării lor copiilor. În multe țări, îndeosebi din Europa de Est și Asia, Ziua copilului este sărbătorită la 1 iunie cu activități familiale, cadouri, evenimente și mesaje publice despre protejarea viitorului copiilor.

Alegerea acestei date, în prima zi de vară, își are originile în Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor din 1925, care a avut loc la Geneva. Conferința a adoptat o rezoluție pentru a sărbători o Zi Internațională a Copilului pe 1 iunie. Delegații de la reuniunea Federației Democratice Internaționale a Femeilor de la Moscova din 1949 au luat o decizie similară de a stabili o astfel de sărbătoare pe 1 iunie.

În România, 1 iunie este sărbătoare legală din 2017. La 16 noiembrie 2016, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care a fost modificat Codul muncii, prin declararea zilei de 1 iunie - Ziua Copilului, ca sărbătoare legală în care nu se lucrează. Initiațiva legislativă, înaintată de senatoarea Rozalia Biro și de deputata Claudia Boghicevici, împreună cu un grup format din 84 de parlamentari din toate partidele politice, a făcut parte din campania ce a avut ca scop îmbunătățirea relației părinte-copil. 

