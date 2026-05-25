Karina Silvestru este unul dintre „picii lui Soreasca”. Raluca Andrei, omul care o ghidează pe micuță, a punctat această realizare: „Cel mai important lucru din punctul meu de vedere este faptul că a avut șansa, datorită Alinei Sorescu, să urce pe scenă în calitate de cântăreață. Este și o micuță cântăreață în devenire”.

Pentru Karina, contactul cu publicul din această postură este o sursă imensă de fericire. „Eu pe scenă mă simt ca acasă, pentru că îmi place să dansez și să cânt”, a afirmat ea cu hotărâre.

Totuși, ea recunoaște că ritmul și mișcarea o atrag ceva mai mult: „Îmi place mai mult să dansez pentru că, am avut un spectacol de curând și eu eram mai mult concentrată să dansez decât să cânt”.

Roluri Memorabile la Opera Comică și la școala de teatru

Karina a intrat și în fascinanta lume a teatrului. Primii pași pe o scenă prestigioasă i-a făcut la Opera Comică. „Am făcut primul meu spectacol de teatru, am jucat prințesa Roua, din Erus și Valea Generozității”, a povestit ea.

Pregătirea sa continuă la școala Arkedo, sub îndrumarea „domnului Valentin”. „Acolo, prima mea piesă de teatru a fost Grinch a furat Crăciunul. Am fost Miss Who, învățătoarea lui Grinch”, și-a reamintit Karina cu zâmbetul pe buze. Mai mult, ea are deja în pregătire un nou rol, într-o piesă clasică: „Acum o pregătim pe Alice în Țara Minunilor, sunt unul dintre gemeni”. Karina a explicat cum împarte acest rol de „gemeni” cu colega și prietena ei: „Se întâmplă să am o colegă de la clasa a doua care este cam la aceeași înălțime ca mine, aceeași culoare de păr”.

Propriul podcast la pasiunea pentru role

Dincolo de pasiunile artistice, Karina Silvestru se dovedește a fi o prezentatoare înnăscută. Deși abia învață alfabetul în clasa pregătitoare, ea a avut deja curajul să fie gazda propriului podcast. Întrebată despre acest proiect curajos, ea a detaliat: „Am făcut două episoade. Prima oară cu profesoara mea de modeling și al doilea a fost făcut cu profesorul meu de role”. Ea a confirmat amuzată că rolul ei a fost acela de a lua „invitatul la întrebări”.

Faptul că a făcut un podcast cu antrenorul ei de role subliniază o altă mare pasiune a sa. „Fac și role. Ne-am oprit o perioadă pentru că era frig, acum s-ar putea să reîncep”, a povestit fetița care spune că se antrenează „afară, undeva la o statuie”. Întrebată de gazda emisiunii de posibilitatea de a îmbina prezentările de modă cu sportul pe role, Karina a răspuns plină de încredere: „Eu zic că m-aș descurca chiar bine, știu și bine să merg pe role”.

Drumul spre concursul internațional de modeling din Spania

Viitorul se anunță extrem de plin pentru tânăra Karina. Ea așteaptă cu nerăbdare începutul vacanței.

„Urmează iunie, am o grămadă de lucruri de făcut. O să am mai multe tabere, una de engleză, o tabără de odihnă, de jucat și sărit cu coarda și jucat cu mingea”, a enumerat ea cu entuziasmul specific vârstei.

Însă, cel mai important eveniment pe agenda sa a fost dezvăluit de Mirela Vescan. Un examen major în cariera sa de model. Tânăra „urmează să participe la un mare concurs internațional de modeling la Barcelona”.

Karina s-a pregătit riguros pentru acest pas important: „Am învățat despre Spania. Știu să număr în spaniolă”. Obiectivul ei a fost exprimat în încheierea emisiunii: să se întoarcă acasă „cu coroana din Spania”.

