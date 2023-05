Topul celor mai neinspirate ținute de la încoronarea Regelui Charles

Încoronarea Regelui Charles a fost menită să fie o încoronare modestă în comparație cu cea a regretatei Regine Elisabeta, ceea ce înseamnă că mulți dintre oaspeți au fost încurajați să sosească în ținute mai puțin pompoase. Din păcate, mulți au luat prea în serios recomandarea și au livrat niște ținute mai puțin decât ideale.

Akshata Murty

Soția actualului prim-ministru britanic, Rishi Sunak, a fost unul dintre cei mai așteptați invitați ai încoronării și, din păcate, din punct de vedere vestimentar, a ratat momentul.

Rochia ei albastră este ideală pentru sezonul de primăvară, dar nu și pentru măreția unei încoronări. Plină de detalii brodate, rochia era asemănătoare cu cea pe care o puteai purta la un eveniment formal de birou. Pălăria ei neagră se mimetiza cu părul ei, dându-i o notă plictisitoare și funerară, potrivit Glam.

Kate Perry

Deși nu este șef de stat sau regal, Katy Perry avea să-i facă pe americani mândri în timp ce stătea printre oaspeții de la Westminster Abbey. Paleta de culori a lui Perry a fost la modă pentru primăvară; cu toate acestea, croiala ținutei ei, semnată de Vivienne Westwood, a fost neinspirată. Puțin largă în unele locuri și mai strânsă în altele, croiala nepotrivită i-a dat un aspect... vulgar și nepotrivit.

Jill Biden

În timp ce frumoasa nuanță de albastru se potrivea cu nuanța pielii dnei Biden, designul ținutei ei Ralph Lauren nu a respectat tendințele. Un design cu croieli încrucișate care arătă mai degrabă cu un costum spațial decât cu o rochie formală, de eveniment. Cel mai bine este să rămâneți concentrat pe culoarea hainei, mai degrabă decât pe ansamblul general.

Brigitte Macron

Brigitte Macron provine dintr-o țară cu istorie regală, ceea ce înseamnă că așteptările erau mari pentru soția președintelui Franței. Din păcate, Brigitte Macron nu a adus nicio surpriză plăcută vestimentară la încoronare și a optat pentru un ansamblu roz destul de simplu.

Deși rozul este o culoare populară de primăvară, aspectul general seamănă mai mult cu o rochie de birou decât cu ținuta pe care ai alege-o pentru un eveniment istoric.

Carrie Johnson

Purtând o rochie midi cu imprimeu albastru destul de lipsit de imaginație, soția fostului premier britanic, Boris Johnson, a fost prea lejer și discret pentru amploarea situației. De asemenea, Carrie Johnson a combinat rochia cu o jachetă care pur și simplu nu se potrivea cu rochia sau cu evenimentul la care a participat.

