50 Cent, scrisoare incendiară către judecător înainte de condamnarea lui Diddy: „Mă tem pentru viața mea”

50 Cent și Sean Combs au o istorie lungă de tensiuni și ironii aruncate în spațiul public. Rapperul „In da Club” a continuat să-l trolleze pe Diddy și pe parcursul procesului său, care a început în 2025.

În iulie, Diddy a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare legate de prostituție, dar a fost exonerat de acuzațiile mai grave privind conspirația de racket și traficul sexual. Înainte de sentința de astăzi, el riscă până la 20 de ani de închisoare, procurorii cerând minimum 11 ani, iar avocații apărării pledând pentru maximum 14 luni.

„De mai multe ori m-am temut pentru viața mea”

În mesajul postat pe rețelele de socializare, redactat ca o scrisoare către judecător, 50 Cent a transmis că relația conflictuală cu Diddy l-a pus de mai multe ori în pericol: „Am avut o dispută continuă cu Puffy de peste 20 de ani. El este foarte periculos. De mai multe ori m-am temut pentru viața mea”, a scris artistul în vârstă de 50 de ani.

Mai mult, acesta a subliniat că instanța ar trebui să ia în calcul „siguranța publicului larg” înainte de a-l elibera pe Diddy: „Nu a existat suficient timp pentru ca el să se reformeze sau să facă orice ajustări”, a adăugat 50 Cent.

Aluzii la fiul lui Diddy și la documentarul Netflix

Scrisoarea conține și referiri la fiul lui Sean Combs, Justin, care se confruntă la rândul său cu acuzații grave: „Mai târziu, fiul său, care se confruntă cu propriile sale acuzații de viol, a susținut că federalii au lovit casa greșită”, a notat 50 Cent.

În același text, rapperul a sugerat ironic ce ar putea face Diddy dacă ar fi eliberat: „Oricum, Diddy se va întoarce doar la angajarea mai multor lucrători sexuali de sex masculin și păstrarea cea mai mare parte a uleiului pentru copii departe de publicul larg. Iar bebelușii au nevoie de el!”

Totodată, 50 Cent a profitat de ocazie pentru a reaminti că lucrează la un documentar Netflix pe această temă, producție anunțată oficial anul trecut.

Contrapunctul lui Diddy: cere clemență

În timp ce adversarul său își exprimă temerile și ironia, Sean Combs încearcă să obțină indulgență din partea instanței. În propria scrisoare, el afirmă că a fost reformat după cele 13 luni petrecute într-o închisoare din Brooklyn și își cere scuze „pentru tot răul și durerea” provocate.

Audierea pentru sentință este programată astăzi, 3 octombrie, la ora 15.00 (ora Regatului Unit), iar decizia judecătorului Arun Subramanian ar putea marca cel mai dificil moment din cariera și viața lui Sean „Diddy” Combs.