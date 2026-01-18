€ 5.0894
Dolce & Gabbana întoarce moda masculină pe dos la Milano: blănuri, cravate XXL și un mesaj neașteptat
Data publicării: 10:06 18 Ian 2026

Dolce & Gabbana întoarce moda masculină pe dos la Milano: blănuri, cravate XXL și un mesaj neașteptat
Autor: Giorgi Ichim

moda moda - Foto: Freepik @senivpetro

De la leopard la catifea și flori la piept: Dolce & Gabbana redefineste masculinitatea pe podium. Dolce & Gabbana lansează "bărbatul" iernii 2026–2027: romantic, vizionar și... în blană XXL.

 

Casa de modă Dolce & Gabbana a pornit în căutarea "autenticităţii" odată cu prezentarea noii sale colecţii masculine, sâmbătă, la Milano, marcată de stiluri romantice şi vibrante, care au inclus blănuri, costume largi şi cravate XXL

"Individualitatea revine în centrul atenţiei în moda masculină", a proclamat o înregistrare vocală la începutul defilării, în contextul în care cei doi stilişti ai acestei case milaneze s-au concentrat pe mai multe "portrete ale unui bărbat", informează AFP, potrivit Agerpres.

Printre aceste profiluri, "gânditorul" poartă pantaloni largi din catifea cusută sau din lână gri, "creativul vizionar" îndrăzneşte să poarte o cravată largă cu buline şi un costum în dungi, negru, violet sau verde închis, iar "romanticul neliniştit" poartă flori la buzunarul de la piept, o eşarfă şi o cămaşă din mătase albă.

Aceste ţinute sunt o "invitaţie de a depăşi omogenizarea care afectează lumea şi de a revendica un mod elegant şi profund personal de a te îmbrăca", au transmis reprezentanţii casei milaneze în faţa unor vedete precum cântăreţul american Benson Boone.

"Mediteraneanul senzual", favoritul brandului D&G, poartă un halat cu imprimeu leopard sau o cămaşă deschisă sub un costum din catifea, maro sau verde.

Aceşti diferiţi bărbaţi imaginaţi de Dolce & Gabbana pentru colecţia de iarnă 2026-2027 aveau în comun faptul că se încălzeau în blănuri (false), mai structurate decât cele prezentate de casa Dsquared2 vineri seară, dar tot în format XXL.

Ceilalţi obişnuiţi ai prezentărilor de modă de la Milano, Prada şi Armani, sunt programaţi să îşi expună colecţiile duminică şi luni, în timp ce britanicul Paul Smith revine sâmbătă seară în capitala Lombardiei, după o primă prezentare de modă pentru bărbaţi în iunie 2025.

Dolce & Gabbana
