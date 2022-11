Ecranele îți afectează tenul. Thea Haimovitz: Acest ingredient repară foarte bine tot ceea ce este distrus, inclusiv de soare / foto

În cadrul emisiunii Mi-TH Influencer, Mirela Vescan, make up artist, și The Haimovitz au vorbit despre efectele ecranelor asupra tenului uman și despre ingredientul care ajută la regenerarea acestuia:

„Niacinamidele sunt atât de vedetă pentru că se spune despre ele că repară dezastrele făcute pe fața noastră de ecranele tehnologice, care emit o lumină albastră și care ne atacă tenul. Vorbesc de telefon, de laptop, de televizor, adică peste tot ne îndreptăm fața către un ecran tehnologic și primim niște unde care distrug tenul“, a spus Mirela Vescan.

„După pandemie, toată lumea stă în fața ecranelor. Repară foarte bine și tot ceea ce este distrus de la soare. Îți spun și de ce au intrat și sunt nu la modă, ci de-a dreptul obligatorii. După ani întregi de întâlniri online, ai nevoie de o cremă care să intre foarte ușor în piele, iar acest ingredient are o greutate moleculară mică în așa fel încât pielea, oricât ar fi de neperformantă sau de neîngrijită, îl absoarbe foarte ușor. Are efect antimicrobian, are efect antiinflamator, are efect antipruritic. Dacă pielea este iritată, acesta este ingredientul care trebuie folosit, e extraordinar“, a spus Thea Haimovitz.

Ceramidele, niacinamidele și bakuchiol pot fi serum-uri cu diferite concentrații sau pot fi încorporate în creme pentru ten, sunt esențiale în tratamentele anti-îmbătrânire.

BB cream şi CC Cream, explicate. Mirela Vescan: Au o grămadă de avantaje, mai puţin acoperire

Mirela Vescan, make up artist, a explicat în cadrul emisiunii Mi-Th Influencer, ce sunt cremele BB şi CC, folosite de atât de multe femei.

"Beauty Balm şi Colour Control. Beauty Balm îl şi preparam. Amestecam o cremă de protecţie solară tip primar cu puţin fond de ten şi ne rezulta un BB Cream. Colour Control conţine nişte pigmenţi care se adaptează în funcţie de lumina în care persoana se află, ca să ofere un aspect natural, indiferent de lumina în care se află", a explicat Mirela Vescan.

Întrebată dacă peste aceste creme se mai aplică şi fond de ten, make-up artistul a spus că nu, dar a explicat şi de ce anumite persoane fac asta.

"Unii îl folosesc, şi am încercat o dată, ca primar. Şi de ce îl folosesc aşa? Pentru că pe anumite produse din generaţiile astea, BB şi CC, sunt foarte multe proprietăţi, foarte multe lucruri trecute, că au filtru de protecţie, că sunt antirid, că sunt sebuum control (...)", a concluzionat Mirela Vescan (citește continuarea AICI).

