Mary Quant, designerul care a inventat fusta mini, a murit la vârsta de 93 de ani

Designerul de modă Mary Quant, care a intrat în istorie ca inventatorul fustei mini şi a icoanei de stil a anilor '60, a murit vineri, 13 aprilie, la vârsta de 93 de ani. Vestea morții ei a fost comunicată de familie într-o notă: Mary Quant s-a stins liniștit în casa ei din Surrey.

Buticul ei din inima Londrei a fost epicentrul unei revoluții culturale, mai degrabă decât una stilistică, hotărâtă să rupă brusc cu trecutul: fuste scurte, ciorapi colorați, cizme de cauciuc, tunsori proaspete și ușor de purtat. Într-un cuvânt: libertatea de a fi tânăr.



Numele ei nu era poate la fel de faimos ca cel al altor stilisti, dar opera sa a marcat un înainte și după în istoria costumului. Mary Quant a reușit să înțeleagă – mai devreme și mai bine decât alții – că lumea se schimba în anii 1960.

Cu coșmarul a două războaie în spate, o nouă generație privea viitorul ca pe o pagină goală de scris, rupând definitiv de trecut.

Dame Mary Quant (1930-2023)



It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.



