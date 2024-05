În ce țări va ajunge Billie Eilish cu turneul mondial „Hit Me Hard and Soft”

Artista în vârstă de 22 de ani, Billie Eilish, revine pe scenă cu un nou album și un turneu mondial impresionant. Cel de-al treilea album al său, intitulat „Hit Me Hard and Soft”, va fi lansat pe 17 mai, iar fanii sunt deja entuziasmați să descopere noul material muzical.

Tracklistul și coperta albumului au fost deja dezvăluite, construind suspansul în jurul acestei lansări mult așteptate. Billie Eilish a făcut o apariție surpriză la Coachella, unde a oferit fanilor câteva fragmente din piesele noului album, amplificând emoția în rândul publicului său dedicat.

Pentru a marca debutul albumului, Billie Eilish va porni într-un turneu internațional extins, „Hit Me Hard and Soft Tour”, care include deja peste optzeci de date de concerte. Turneul va debuta la 29 septembrie în Quebec City și se va încheia aproape un an mai târziu, la 27 iulie 2025, la Dublin.

Turneul va cuprinde concerte în diverse locații din America de Nord, Australia și Europa, cu multiple apariții în orașe mari precum Paris. În capitala Franței, Billie Eilish va susține două concerte consecutive, pe 10 și 11 iunie 2025, la prestigioasa Accor Arena din Bercy.

Billie Eilish este recunoscută drept o artistă de excepție din noua generație, având o carieră impresionantă încă de la o vârstă fragedă. A contribuit la coloana sonoră a unor filme remarcabile, inclusiv la producțiile „James Bond” și „Barbie” ale Gretei Gerwig. Melodia sa „What Was I Made For?”, din filmul „Barbie”, a fost distinsă cu două premii Grammy, un Oscar și un Glob de Aur, reprezentând un moment de apogeu în cariera sa.

„Nu m-am așteptat niciodată la asta. Mă simt incredibil de norocoasă și onorată”, a declarat Billie Eilish la Dolby Theater din Hollywood în martie. „Îți mulțumesc, Greta, te iubesc! Sunt atât de recunoscătoare pentru acest cântec și pentru acest film și pentru cum m-au făcut să mă simt”.

Datele turneului în America de Nord:



Duminica 29 septembrie – Québec, QC – Centrul Videotron

Marți 01 octombrie – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Miercuri, 2 octombrie – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Vine Oct 04 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Sâmbătă, 05 octombrie – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Luni Oct 07 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Miercuri 09 octombrie – Newark, NJ – Prudential Center

Vineri, 11 octombrie – Boston, MA – TD Garden

Duminica 13 octombrie – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Miercuri 16 octombrie – New York, NY – Madison Square Garden

Joi, 17 octombrie – New York, NY – Madison Square Garden

Vineri, 18 octombrie – New York, NY – Madison Square Garden

Sâmbătă, 2 noiembrie – Atlanta, GA – State Farm Arena

Duminica 03 noiembrie – Atlanta, GA – State Farm Arena

Miercuri 06 noiembrie – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Vineri nov 08 – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center

Duminica 10 noiembrie – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

Luni 11 noiembrie – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

Miercuri 13 noiembrie – Chicago, IL – United Center

Joi, 14 noiembrie – Chicago, IL – United Center

Sâmbătă, 16 noiembrie – Kansas City, MO – Centrul T-Mobile

Duminica 17 noiembrie – Omaha, NE – CHI Health Center Omaha

Marți, 19 noiembrie – Denver, CO – Ball Arena

Miercuri 20 noiembrie – Denver, CO – Ball Arena

Marți, 3 decembrie – Vancouver, BC – Rogers Arena

Joi, 5 decembrie – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Vineri, 06 decembrie – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Duminica 08 decembrie – Portland, OR – Moda Center

Marți, 10 decembrie – San Jose, CA – Centrul SAP din San Jose

Miercuri 11 decembrie – San Jose, CA – Centrul SAP din San Jose

Vineri, 13 decembrie – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena

Duminica 15 decembrie – Inglewood, CA – Kia Forum

Luni, 16 decembrie – Inglewood, CA – Kia Forum

Marți, 17 decembrie – Inglewood, CA – Kia Forum



Datele turneului în Australia:



Marți, 18 februarie 2025 – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Center

Miercuri, 19 februarie 2025 – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Center

Vineri, 21 februarie 2025 – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Center

Sâmbătă, 22 februarie 2025 – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Center

Luni 24 februarie 2025 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Marți, 25 februarie 2025 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Joi, 27 februarie 2025 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Vineri, 28 februarie 2025 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Marți, 4 martie 2025 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Miercuri, 5 martie 2025 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Vineri, 7 martie 2025 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Sâmbătă, 8 martie 2025 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena



Datele turneului Europa/U.K./Ireland:



Miercuri, 23 aprilie 2025 – Stockholm, Suedia – Avicii Arena

Joi 24 Apr 2025 – Stockholm, Suedia – Avicii Arena

Sâmbătă, 26 aprilie 2025 – Oslo, Norvegia – Telenor Arena

Luni 28 apr 2025 – Copenhaga, Danemarca – Royal Arena

Marți, 29 aprilie 2025 – Copenhaga, Danemarca – Royal Arena

Vineri 2 mai 2025 – Hanovra, Germania – ZAG Arena

Duminica 4 mai 2025 – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

Luni 5 mai 2025 – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

Miercuri, 7 mai 2025 – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

Vineri, 9 mai 2025 – Berlin, Germania – Uber Arena

Joi 29 mai 2025 – Köln, Germania – Lanxess Arena

Vineri, 30 mai 2025 – Köln, Germania – Lanxess Arena

Duminica 1 iunie 2025 – Praga, Cehia – O2 Arena

Marți, 3 iunie 2025 – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

Miercuri 4 iunie 2025 – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

Vineri 6 iunie 2025 – Viena, Austria – Stadthalle

Duminica 8 iunie 2025 – Bologna, Italia – Unipol Arena

Marți, 10 iunie 2025 – Paris, Franța – Accor Arena

Miercuri 11 iunie 2025 – Paris, Franța – Accor Arena

Sâmbătă, 14 iunie 2025 – Barcelona, ​​Spania – Palau Sant Jordi

Duminica 15 iunie 2025 – Barcelona, ​​Spania – Palau Sant Jordi

Luni 7 iulie 2025 – Glasgow, Marea Britanie – OVO Hydro

Marți, 8 iulie 2025 – Glasgow, Marea Britanie – OVO Hydro

Joi, 10 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Vineri, 11 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Duminica 13 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Luni, 14 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Miercuri, 16 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Joi, 17 iulie 2025 – Londra, Marea Britanie – The O2

Sâmbătă, 19 iulie 2025 – Manchester, Marea Britanie – Co-op Live

Duminica 20 iulie 2025 – Manchester, Marea Britanie – Co-op Live

Marți, 22 iulie 2025 – Manchester, Marea Britanie – Co-op Live

Miercuri, 23 iulie 2025 – Manchester, Marea Britanie – Co-op Live

Sâmbătă, 26 iulie 2025 – Dublin, Irlanda – 3Arena

Duminica 27 iulie 2025 – Dublin, Irlanda – 3Arena

