În fața oglinzii. Înainte de influencerii de beauty erau mamele noastre

Văd ca prin vis și acum acea seară, adulmec parfumul (Poeme și Coco) și simt în vârfurile degetelor tăblia lucioasă de la capătul patului pe care mă sprijineam, încercând să văd mai bine. Paleta albastră Dior, cu farduri pentru ochi este și acum acolo când mă mai duc, a rămas un suvenir al frumuseții și suavității acelei seri, la fel și o sticlă, acum goală, de parfum. Mama și mătușa mea se pregăteau să meargă la nuntă. Amândouă purtau rochii negre de mătase, erau coafate, încălțate cu tocuri cui și se machiau în fața unei mese de toaletă care în ochii mei mici de atunci era una somptuoasă.

Afară amurgea, greierii cântau ritmic și lumina gălbuie din curte trecea ușor prin perdeaua lungă de la geam. Fiecare avea propriul ei fard de obraz, în nuanțe diferite, la fel și rimelul, unul în tub auriu și un altul în tub negru și câteva rujuri stăteau aruncate pe măsuță. Am încercat să mă fac parte din peisajul ilustru al frumuseții materne, dar nădragii mei prăfuiți după o zi de joacă și rujul pe care mai mult l-am mușcat m-au trimis înapoi, să privesc de pe pat.

Frumusețea rămâne

Asemenea acelei seri au mai fost câte și mai câte. Primul meu ”influencer” în materie de frumusețe a fost mama, alături de alte câteva mătuși și bunici. Iată ce am învățat de la ele și încă fac și acum:

- părul tapat m-a salvat de multe ori de salon sau o coafură plictisitoare. Pieptănul negru cu mânerul subțire ca un ac nu îmi lipsește, fiind exact ca cel pe care îl foloseau mama și mătușa mea.

- crema aplicată în exces nu este benefică și am învățat asta pe pielea mea. Norocoasa de mine nu a știut până la 22 de ani ce înseamnă coșuri sau linii fine, primele riduri, însă apoi am epuizat rutine complexe de înfrumusețare și, de cele mai multe ori, am ajuns la ce e mai simplu. În ciuda sfaturilor dermatologilor, nu mă cremuiesc în fiecare seară, dar mă asigur că am fața curată, așa cum făcea mama.

- alegeți culorile potrivite! Mama și mătușa mea, două anotimpuri diferite, aveau pe masa de toaletă din acea seară două farduri de obraz în culori diferite, dar din aceeași gamă, pătrățele mici și colorate frumos. De la ele am învățat că dacă ceva se poartă nu înseamnă că mi se și potrivește, așa că îmi aleg culorile cu grijă.

- ține cont de ce porți când te machiezi. Întotdeauna, ținutele erau perfect asortate cu machiajul. Tot la mama am văzut primul gloss, într-o culoare bej, cu sclipici pe care mi-l mâncam de pe buze. Glossul a apărut în trusa de machiaj cu ocazia unei alte nunți, din simplul fapt că se asorta cu ținuta ei.

Inovația a pornit tot de la ele

Acum avem blush sticks (batoane de fard de obraz - trad.), dar prima și prima dată bunica mea m-a dat în obraji și pe buze cu rujul ei roșiatic. Rujurile verzi chinezești i-au uimit pe influencerii generației Z, dar tot bunica m-a lăsat să mă dau în copilărie cu un astfel de ruj, ca să mă prind singură că nu o să ajung verde pe buze. Avem creme pentru fiecare zonă a feței, însă prima cremă pe care am mirosit-o a fost banala cremă Nivea. Toate sunt la fel de valabile și potrivite pentru uz și acum, când sunt regăsite într-o nouă lumină.

Mai bine decât de pe Instagram, am putea învăța frumusețea de la ele, mamele noastre.

Mamelor, lăsați copiii să stea lângă voi când vă faceți (și vă simțiți frumoase). Știu că la rândul meu așa voi face.

Acest articol reprezintă o opinie.