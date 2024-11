Căutătorii de trenduri online și fashion dezvăluie diferența majoră dintre mileniali și generația Z

Te-ai întrebat vreodată cum descoperă căutătorii de trenduri ce va fi considerat cool în anii următori?

La WGSN, autoritatea globală în materie de schimbare, folosesc știința datelor pentru a determina prognoza trendurilor– iar cu birouri în Londra, New York, Hong Kong și São Paulo, sunt capabili să includă informații din întreaga lume și să descopere ce urmează.

Cassandra Napoli, strateg senior la WGSN Insight, este expertă în prognozarea tendințelor și în analiza ciclurilor de tendințe.

Cassandra a explicat pentru DailyMail.com cum tehnologia a făcut ca generația Z să fie diferită de mileniali, adesea frații lor mai mari, în ceea ce privește preferințele lor în modă și consum online.

"Este dificil să justifici că cineva născut în 1980 și altcineva născut în 1995 fac parte din același grup"

Deși ar putea părea că generația Z și milenialii au multe în comun – în cele din urmă, au profiluri pe aceleași platforme de social media și consumă aceleași medii – datorită faptului că au crescut cu tehnologii atât de diferite, ele abordează lumea într-un mod destul de diferit.

Diferențele cheie între generații includ modul în care abordează cumpărăturile și ce anume poartă, fie că este vorba despre cum își aranjează șosetele sau cum își fac unghiile.

„Tehnologia și noile norme socioculturale reorientează markerii tradiționali între generații, oferind brandurilor noi oportunități de a se adresa și de a atrage consumatorii țintiți”, a declarat Cassandra.

„De exemplu, acum este dificil să justifici că cineva născut în 1980 și altcineva născut în 1995 fac parte din același grup, având în vedere că circumstanțele lumii în care au crescut și experiențele lor cu tehnologia sunt atât de diferite, ceea ce determină brandurile să își reconsidere strategiile”, a completat ea.

Totuși, pentru unele generații — precum Zennials sau Zillennials, care s-au născut între 1992 și 1998 și au trăsături comune atât cu millennials, cât și cu Gen Z — brandurile vor trebui să găsească modalități unice de a se adresa acestora.

„Ideea este că, pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze rapid și divertismentul și cultura pop se desfășoară cu viteză, grupurile generaționale vor deveni inevitabil mai mici”, a explicat Cassandra.

Oamenii din Gen Z, pasionați de show-uri lansate înainte de nașterea lor - o eră a tendințelor reciclate rapid

„În SUA, 40% dintre adulți au spus că nostalgia le influențează achizițiile de modă, iar acest lucru este valabil în special în rândul femeilor tinere”, a spus Cassandra, subliniind că multe femei tinere au „romantizat momente pe care nu le-au trăit pentru a scăpa de realitate”.

Acest lucru este valabil în special pentru membrii Gen Z care sunt pasionați de emisiuni de televiziune lansate înainte de nașterea lor, îmbrăcându-se ca personaje din seriale precum Friends, Sex and the City, Gossip Girl, Buffy the Vampire Slayer și multe altele pe rețelele sociale.

„Ne îndreptăm spre o eră a tendințelor reciclate rapid, în care ciclul de tendințe de 20 de ani se scurtează”, a spus Cassandra, menționând revigorarea Tumblr și ascensiunea indie sleaze și pop punk, care au fost ambele tendințe de modă bazate pe muzica extrem de populară din anii 2000.

Acum, Gen Z readuce estetică indie sleaze pe TikTok, inspirându-se din stilul lui Charli XCX și de la „it girls” precum Gabbriette Bechtel.

De asemenea, există o mulțime de micro-tendințe care apar pe rețelele sociale și dispar la fel de repede din cauza popularității TikTok, fie că este vorba despre "Mafia Wife" (vestimentația inspirată după soțiile de mafioți) sau de ascensiunea ținutelor de la Hollywood.

„Multiple epoci sunt adesea în tendințe simultan datorită creșterii intereselor de nișă care prind avânt pe platformă”, a confirmat Cassandra, numind TikTok „epicentru al modei”.

„Deși milenialii au fost primul grup care a creat cultura internetului, internetul pe care operează Gen Z este foarte diferit și, în mod similar, pe măsură ce Alphas ajung în adolescență, internetul pe care îl moștenesc este, de asemenea, foarte diferit”, a spus Cassandra despre Gen Alpha, născuți între 2010 și 2024.

Cassandra a explicat că Gen Alpha este deja prezentă peste tot pe internet, fie că este vorba despre copii care se află la Sephora, făcând mizerie în magazinul de produse cosmetice de lux în timp ce testeză produse, fie că este vorba despre oameni care împrumută termenii lor de argou.

„Asistăm în prezent la o schimbare de generație în ceea ce privește cine conduce internetul, iar brandurile care pot atrage Alphas acum într-un mod care se simte organic și autentic vor fi cele care vor câștiga pe termen lung”, a spus Cassandra despre evoluție, conform Daily Mail.

