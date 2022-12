Tu ştii ce îţi pui pe ochi? Din ce sunt făcute genele false. Ruxandra Zaharia, specialist: Este exact ce ne interesează

"Materialul din care sunt făcute este o fibră numită PBT, un fel de plastic, uşor, care odată curbat la peste 70 grade şi răcit nu îşi pierde curbura. Este exact ce ne interesează pe noi la ochi, faptul că trebuie să le avem curbate, dar să fie şi cât mai uşoare", a declarat Ruxandra Zaharia, specialist în industria genelor.

Câte gene avem pe fiecare ochi

"Ochiul, din colţul extern până la cel intern, are lungimea de 3 cm, aproximativ. Am măsurat mii de ochi. Foarte rar diferă, în sus sau jos. Pe lungimea de pleoapă, ai idee ce număr de gene este?", a întrebat Mirela Vescan.

"Nu am stat niciodată să număr. Nu ştiu câte se pun exact, dar din cursurile pe care le-am făcut şi studiile pe care le-am citit, sunt undeva între 160 şi 220 gene", a replicat Ruxandra Zaharia.

Cel mai mare mit despre gene. Ruxandra Zaharia: Ne luptăm cu acesta zi de zi

Ruxandra Zaharia, specialist în domeniul genelor, a demontat unul dintre cele mai mari mituri din industrie în cadrul emisiunii Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan.

"Mitul de care mă lovesc cel mai mult şi care afectează întreaga industrie este că extensiile de gene distrug genele naturale. Este mitul cu care ne luptăm zi de zi", a declarat Ruxandra Zaharia la Mi-Th Influencer.

"Şi eu am un mit de care mă tot lovesc, anume că fondul de ten strică pielea. Parţial, pot fi adevărate, dacă sunt practicate greşit. Dacă sunt în regulă, nu aduc decât beneficii. Deci ce înseamnă să nu pui genele cum trebuie? Adică mitul este că trebuie să faci pauză între aplicări, nu?", a intervenit Mirela Vescan.

"Rămâne doar la nivel de mit. Atât timp cât extensiile de gene sunt aplicate corect, iar greutatea acestora este adaptată structurii firului de păr, nu este nevoie să facem pauză. Pauza, când extensiile de gene sunt aplicate greşit, este irelevantă. Distrugând bulbul de la aplicare la aplicare, nu va mai creşte. Va fi acelaşi efect ca la un epilat cu ceară, când numărul de fire scade, sau ca la pensat, când se purta o liniuţă. Aceeaşi situaţie este şi la genele naturale, dacă extensiile nu sunt aplicate corect", a explicat Ruxandra Zaharia.

"Deci dărâmăm un mit. Atât timp cât sunt aplicate corect şi se lucrează profesional. Firele de gene se aplică doar pe firele adulte?", a mai vrut să ştie Mirela Vescan.

"E un subiect destul de complex. Da, avem aplicare pe extensiile de gene adulte. Ce înseamnă adult? Firul de păr are trei faze de creştere. Vorbim de anagen, catagen şi telogen. Sunt trei faze. Anagenul este creşterea propriu zisă, când se formează bulbul în rădăcină şi firul creşte, pe o perioadă de 7 săptămâni maximum. Apoi se trece în faza de tranziţie, de catagen, când firul are o creştere nesemnificativă. Această fază ne permite să facem întreţinerea. Din faza de tranziţie se trece la telogen, adică regenerare. Firul vechi cade, ajunge la maturitate şi moare, dar nu cade fără ca un altul mic, un nou anagen, să se formeze. Firul are un ciclu de viaţă personalizat. Suntem ca sistemele informatice. Dacă distrugem firul de păr din una din faze, organismul nu detectează acea lipsă, nu creşte altul nou, ci trebuie să treacă prin toate fazele, indiferent dacă avem sau nu fir de păr. Dacă distrugem genele naturale aflate în faza de creştere, atunci distrugem şi bulbul firului de păr", a concluzionat Ruxandra Zaharia.

