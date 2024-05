Geanta Lady Dior inspirată din cojocul bunicii. Cât costă - Foto în articol

Celebra geantă "Lady Dior" capătă o nouă formă, inspirată din cojocul bunicii. Aceasta a fost creată de Mircea Cantor, câştigător al prestigiosului premiu Duchamp (2011), la invitaţia celebrei case de modă Dior, și este expusă în aceste zile la Baia Turcească din Iaşi.

Astfel, creatorul a reimaginat într-o manieră tradiţională faimoasa geantă Lady Dior, relatează Agerpres. Pe interiorul acesteia scrie "Fă Rai din ce ai" și în ciuda faptului că are un preț de 6.000 de euro, cele 100 de exemplare s-au vândut destul de rapid. Mircea Cantor a explicat cum cojocul bunicii sale, cojocul cohănesc din zona Bihorului, a devenit modelul uneia dintre cele mai apreciate genţi.

Foto: Captură video Facebook Romanian Creative Week



"În fiecare an, Dior realizează o colaborare cu artişti pentru a personaliza această geantă icon Lady Dior şi fiecare îşi lasă amprenta în funcţie de creaţia lui artistică. Moda îşi are originile în tradiţiile portului popular, iar dacă ştim istoria modei şi călătoria sa de-a lungul timpului, vedem influenţe şi un dialog "in and out" cu tradiţiile. Pe mine m-a interesat foarte tare relaţia cu artizanatul, am lucrat cu marochinărie, cu broderie şi, dincolo de faptul că m-am inspirat dintr-un cojoc cohănesc din zona de unde se trage bunica mea, din judeţul Bihor, am văzut această relaţie cu mâna umană, cu manualitatea", a declarat Mircea Cantor în cadrul vernisajului expoziţiei "Hommage To Those Who Keep The Flame Alive, Mircea Cantor x DIOR", care a avut loc, joi după-amiaza, la Baia Turcească.

Artistul participă la Romanian Creative Week





Mircea Cantor a răspuns invitaţiei de a veni la Iaşi pentru a participa la Romanian Creative Week, creaţia sa fiind expusă în spaţiul unei clădiri-monument, Baia Turcească, ridicată la finele secolului XIX.

"Educaţia şi toată această sensibilitate, care nouă ne-a fost transmisă în timpul orelor de la Liceul de Artă, lipseşte foarte mult în şcolile din România. Cred că este foarte importantă relaţia cu frumosul, relaţia cu creativitatea, întrucât trebuie formată o generaţie întreagă de copii care să fie sensibili la ideea de frumos, de tradiţional, de valori ale ţării. Adică, îţi vei crea un public care poate aprecia arta contemporană, moda. Şi asta e foarte important. Dacă nu ai oameni educaţi, nu poţi să ai nicio expoziţie unde să poţi să te exprimi. Cred că trebuie educată o generaţie întreagă, începând de la copiii de la grădiniţă, care să fie sensibili la ideea de frumos, de tradiţional, de ceea ce înseamnă valori ale ţării, ale neamului din care te tragi. Mulţi dintre cei care vin în expoziţie să vadă această geantă Dior vor spune "a, este o geantă Dior!". Dar nu e doar atât. Pentru asta trebuie să ştii care sunt simbolismele, e nevoie să ştim de unde provine această geantă, care sunt simbolurile întreţăsute în această broderie. Iar toate acestea vin dintr-o educaţie pe care o formezi din fragedă pruncie, de pe băncile şcolii", a spus Mircea Cantor.







