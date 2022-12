Cel mai mare mit despre gene. Ruxandra Zaharia: Ne luptăm cu acesta zi de zi

"Mitul de care mă lovesc cel mai mult şi care afectează întreaga industrie este că extensiile de gene distrug genele naturale. Este mitul cu care ne luptăm zi de zi", a declarat Ruxandra Zaharia la Mi-Th Influencer.

"Şi eu am un mit de care mă tot lovesc, anume că fondul de ten strică pielea. Parţial, pot fi adevărate, dacă sunt practicate greşit. Dacă sunt în regulă, nu aduc decât beneficii. Deci ce înseamnă să nu pui genele cum trebuie? Adică mitul este că trebuie să faci pauză între aplicări, nu?", a intervenit Mirela Vescan.

"Rămâne doar la nivel de mit. Atât timp cât extensiile de gene sunt aplicate corect, iar greutatea acestora este adaptată structurii firului de păr, nu este nevoie să facem pauză. Pauza, când extensiile de gene sunt aplicate greşit, este irelevantă. Distrugând bulbul de la aplicare la aplicare, nu va mai creşte. Va fi acelaşi efect ca la un epilat cu ceară, când numărul de fire scade, sau ca la pensat, când se purta o liniuţă. Aceeaşi situaţie este şi la genele naturale, dacă extensiile nu sunt aplicate corect", a explicat Ruxandra Zaharia.

"Deci dărâmăm un mit. Atât timp cât sunt aplicate corect şi se lucrează profesional. Firele de gene se aplică doar pe firele adulte?", a mai vrut să ştie Mirela Vescan.

"E un subiect destul de complex. Da, avem aplicare pe extensiile de gene adulte. Ce înseamnă adult? Firul de păr are trei faze de creştere. Vorbim de anagen, catagen şi telogen. Sunt trei faze. Anagenul este creşterea propriu zisă, când se formează bulbul în rădăcină şi firul creşte, pe o perioadă de 7 săptămâni maximum. Apoi se trece în faza de tranziţie, de catagen, când firul are o creştere nesemnificativă. Această fază ne permite să facem întreţinerea. Din faza de tranziţie se trece la telogen, adică regenerare. Firul vechi cade, ajunge la maturitate şi moare, dar nu cade fără ca un altul mic, un nou anagen, să se formeze. Firul are un ciclu de viaţă personalizat. Suntem ca sistemele informatice. Dacă distrugem firul de păr din una din faze, organismul nu detectează acea lipsă, nu creşte altul nou, ci trebuie să treacă prin toate fazele, indiferent dacă avem sau nu fir de păr. Dacă distrugem genele naturale aflate în faza de creştere, atunci distrugem şi bulbul firului de păr", a concluzionat Ruxandra Zaharia.

În 1911, o inventatoare din Canada, pe nume Anna Taylor, a creat primele gene artificiale. Invenția ei a inclus gene lipite, sau gene în bandă, despre care se credea că sunt făcute din păr uman. Câțiva ani mai târziu, frizerul german Karl Nessler a oferit „servicii de gene false” la salonul său din New York. Potrivit presei din acea vreme, și-a făcut publicitate serviciilor drept „un paznic împotriva strălucirii luminilor electrice".



Lucrurile au evoluat și, astăzi, asistăm la o dezvoltare extraordinară a unui segment special - aplicarea extensiilor de gene fir cu fir. Tehnica fir cu fir nu este altceva decât implantarea unui fir sintetic pe un fir natural, unul câte unul care, în consecință, lasă finisajul mai natural cu fire alungite și puțin voluminoase.



La noi în țară sunt foarte multe femei care aleg să poarte extensii de gene, cu această ocazie au apărut păreri pro și contra, au apărut mituri, tabere care susțin genele și tabere care nu le recomandă.



Există voci, venite din zona medicală, oftalmologi, care aduc acuzații practicii extensiilor de gene prea lungi sau prea dese. Lungimea exagerată a extensiilor duce la diminuarea câmpului vizual, desimea exagerată nu este igienică și pot apărea afecțiuni la nivelul pielii pleoapelor.



Despre toate acestea ne povestește Ruxandra Zaharia, un specialist cu notorietate în acest domeniu. Ruxandra Zaharia demontează toate miturile extensiilor de gene și oferă soluții, majoritatea legate de etică și de tehnicile de lucru folosite în procesul de aplicare a genelor fir cu fir.



Întrebări frecvente:



Cât durează procesul de aplicare a genelor fir cu fir?



Odată ce sunt aplicate, cât rezistă aceste gene pe ochi?



Este normal să cadă genele în primele zile după aplicare?



Cât costă aplicarea genelor for cu fir?



La cât timp este necesară o întreținere a extensiilor de gene?



Pe ce fire ale genelor naturale se aplică extensiile?



Ce înseamnă gene fir cu fir 2D, 3D?



Cum se realizează demachierea ochilor în condițiile în care există extensii de gene?



Se fardează extensiile de gene cu mascara?



Aflați răspunsurile oferite de Ruxandra Zaharia și tot ea vă invită la un mare eveniment online, dedicat extensiilor de gene, care va avea loc la începutul lunii ianuarie 2023. Timp de o săptămână, mai mult de 50 de specialiști vor vorbi despre absolut toate tendințele, tehnicile, problemele și noutățile pe tema generoasă a extensiilor de gene.

