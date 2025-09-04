Data publicării:

Lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani

Autor: Doinița Manic | Categorie: Lifestyle
Foto: Agerpres
În articol vei afla 13 lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani, anunțul fiind făcut de compania pe care a fondat-o și condus-o timp de cinci decenii. „Cu o tristețe infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și motorului său neobosit: Giorgio Armani”, se arată în declarația casei de modă. Vezi mai mult AICI.

Toți știu că a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din lume, dar iată câteva lucruri mai puțin cunoscute despre acesta:

1. Aproape medic

A studiat medicina la Universitatea din Milano, dar a renunțat și a fost repartizat la un spital militar din Verona. Primul său job în modă a fost ca decorator de vitrine și apoi buyer la La Rinascente, Milano. 

2. Copilărie marcată de război

În copilărie, a fost rănit de un obuz neexplodat – episod care i-a lăsat cicatrici și o memorie vizuală puternică pentru nuanțe și lumină. 

3. O companie independentă… gândită să rămână așa

Armani a construit deliberat un grup independent de marile conglomerate. În 2016 a creat Fundația Armani pentru a asigura guvernanța și continuitatea în spiritul său și după dispariție.

4. A adus moda pe Internet

În 2007, Giorgio Armani a fost primul designer care a transmis online o prezentare de haute couture, deschizând astfel publicului larg un univers rezervat până atunci doar invitaților.

5. Moda italiană pe podiumul olimpic

Giorgio Armani, prin linia sa EA7, a creat uniformele oficiale pentru sportivii Italiei la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, aducând eleganța și stilul său și în lumea sportului.

6. Baschetul Milano, sub aripa lui

A preluat și a finanțat clubul de baschet Olimpia Milano, rebranduit EA7 Emporio Armani Milano - un pariu personal pentru sportul orașului. 


7. Fără blană din 2016

În 2016, Giorgio Armani a decis să nu mai folosească blană naturală în nicio linie a grupului, alegând alternative care nu fac rău animalelor.

8. Hoteluri de lux

A deschis Armani Hotel Dubai în Burj Khalifa (2010) și Armani Hotel Milano (2011), extinzând „stilul Armani” la ospitalitate.

9. Primul mare designer care a golit sala din cauza COVID

În februarie 2020, din cauza temerilor legate de COVID-19 în nordul Italiei, Giorgio Armani și-a prezentat colecția doar online, fără spectatori în sală. Această abordare a fost apoi preluată de mulți alți designeri.

10. Teatru și muzeu Armani

Giorgio Armani și-a prezentat colecțiile în Armani/Teatro (1998), un spațiu minimalist creat de arhitectul Tadao Ando. În 2015 a deschis Armani/Silos, un muzeu și arhivă situat într-un fost siloz de cereale.

11. Cinematograful i-a accelerat gloria

Costumele din American Gigolo (1980) l-au transformat într-un reper al eleganței masculine pe ecran. A fost și subiectul documentarului lui Martin Scorsese, Made in Milan (1990). 

12. Ambasador al ONU pentru refugiați

UNHCR l-a numit Goodwill Ambassador (2002), arătând o latură mai puțin vizibilă - implicarea socială dincolo de podium. 

13. De la costume la telefoane

În 2007, a lansat cu Samsung un telefon „Giorgio Armani”—o colaborare timpurie între lux și tehnologie.

