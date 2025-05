Bella Hadid, dezvăluiri emoționante despre boala cronică de care suferă: Este greu să faci un duș în cele mai multe dintre zile

Modelul american Bella Hadid a mărturisit că, din cauza bolii cronice de care suferă, uneori chiar și un simplu duș devine o provocare, potrivit The Telegraph.

Bella Hadid, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticată în 2012 cu boala Lyme, cunoscută și sub denumirea de borelioză, o infecție bacteriană transmisă prin mușcătura de căpușe, ce poate duce la epuizare și scăderea nivelului de energie.

Discutând despre cum trăiește cu această afecțiune, Hadid a declarat într-un interviu acordat revistei British Vogue: „Cred că nimeni nu înțelege cu adevărat ce înseamnă o boală cronică. Este greu să faci un duș în cele mai multe dintre zile – dar promit, dragilor, dacă citiți asta, fac duș în fiecare zi. Dar, uneori, dacă am o zi liberă și reușesc să fac un duș și să-mi pregătesc micul dejun, consider că am realizat ceva”, a spus modelul american.

„Interviul nostru de azi a fost programat la ora 15:00. Am fost într-o durere cumplită până la ora 11:00 și am avut o dimineață foarte grea. Poți să faci ca totul să sune un pic mai frumos și mai puțin dramatic?”, a mai adăugat ea.

Hadid, care apare pe coperta ediției din iunie a revistei, a fost diagnosticată cu această boală alături de mama ei, Yolanda (cunoscută din emisiunea „The Real Housewives of Beverly Hills”), și de fratele ei.

Potrivit NHS (sistemul britanic de sănătate), majoritatea persoanelor diagnosticate cu această afecțiune se recuperează, însă o mică parte continuă să aibă simptome precum oboseală, dureri și lipsă de energie care pot dura mai mulți ani.

Bella își dorește să devină mamă

Modelul a mai spus că, după ce starea ei s-a îmbunătățit, a mers în Texas să își viziteze mama și tatăl vitreg, iar acolo l-a cunoscut pe actualul ei iubit, călărețul Adan Banuelos.

„Eram cu tatăl meu vitreg. Mutam vacile, mergeam în plimbări călare și începeam să mă simt ceva mai bine, deși încă aveam de luptat cu starea mea. Apoi, a doua zi, l-am cunoscut pe iubitul meu.



L-am văzut intrând (la un spectacol ecvestru) și a fost ca o gură de aer proaspăt. Practic, a intrat în pavilionul expozițional – acolo se desfășurau activitățile din show – iar eu îmi probam o pălărie de cowboy.



L-am văzut și mi-am spus: întotdeauna am visat la un cowboy – și, trebuie să vă spun, e foarte chipeș”, a mai dezvăluit aceasta.

Hadid a menționat că Banuelos nu știa cine era în momentul în care s-au întâlnit și a spus că „își dorește cu nerăbdare să devină mamă”, subliniind că „familia ocupă un loc important în gândurile ei”.

În cariera sa de model, Bella Hadid a apărut de mai multe ori pe coperta revistei Vogue și a fost desemnată „modelul anului” de către British Fashion Council în 2022. În 2023, revista Time a inclus-o în top 100 cei mai influenți oameni din lume.

Sora ei mai mare, Gigi Hadid (30 de ani), este de asemenea model și a fost desemnată „modelul anului” în 2016, tot de către British Fashion Council.

