DCNews Lifestyle Magazin Cum e Vinerea Mare în Berlin. Fost preot român: Aici, lumea nu mai simte nevoia să stea ore întregi în genunchi, cerând milă și iertare unor pereți. Acești oameni trăiesc relaxați și senini, fără nevoia unui zeu cocoțat nevăzut la pândă
Data actualizării: 20:56 10 Apr 2026 | Data publicării: 20:56 10 Apr 2026

Autor: Ioana Dinu

biserică biserică

Ilie Toader, cunoscut în mediul online drept Ion Aion după ce a renunțat la preoție în luna aprilie 2017, a făcut un comentariu despre Vinerea Mare.

Ilie Toader, fost preot, a zis că în Germania, Vinerea Mare se trăiește diferit față de România. 

Vinerea Mare în Berlin. Pe vremuri, la ora asta îmi pregăteam veșmintele negre și vocea, ca să cânt sute de „miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta”. În schimb azi, prin capitala Germaniei, am mers kilometri întregi până să găsesc o biserică. Ăștia n-au mai simțit nevoia să construiască temple la fiecare capăt de stradă.

După vreo oră de plimbat la întâmplare am găsit o catedrală maiestuoasă. Am intrat. Nici urmă de Iisus, Judecată Finală, Evă și șarpe vorbind despre fructul oprit. În lateral, unde va fi fost cândva strana, era amenajat un bar. Niște tineri își strângeau instrumentele și făceau curat după concertul de seara trecută.

Eu am urcat în pod și, găsind un spațiu de relaxare, m-am întins pe o pernă uriașă. Tot meditând la nimicul ce suntem, am ațipit. De fapt am adormit buștean, moleșit de căldura de sub bolțile catedralei. Când m-am trezit, trupa de tineri plecase, iar în locul ei veniseră niște fete care se pregăteau pentru o ședință de yoga.


• Aici, lumea nu mai simte nevoia să stea ore întregi în genunchi, cerând milă și iertare unor pereți.

• Acești oameni trăiesc relaxați și senini, fără nevoia unui zeu cocoțat nevăzut la pândă, care contabilizează fiecare păcat și împarte norocul muritorilor cum are chef, pregătindu-se să-i chinuiască pe unii miliarde de ani sau cât o dura veșnicia.

• Oamenii ăștia nu mai finanțează din bugetul statului armate de popi care să îndemne la vot cu Rusia ortodoxă; ori care să instige la xenofobie, legionarism și alte discursuri ale urii față de semeni.

• Oamenii ăștia au spitale. Unde Călin Georgescu și toți îmbogățiții din politica noastră vin să-și trateze orice entorsă, după care se înapoiază în România spre mai multă parvenire, îndemnând poporul să se apere de boli cu pupat de oase moarte și cu acatiste în buzunarele lui Teodosie și Daniel.

• Oamenii ăștia nu mai pier de nimicuri tratabile, cum murim noi și cum am îngropat eu cei mai mulți dintre enoriașii răposați.

Căci la noi corupția, religia și prostia formează împreună o molimă ucigătoare”, a zis Ilie Toader.

Ce părere aveți de acest punct de vedere? Așteptăm părerile dumneavoastră în comentarii.

VEZI ȘI: Ion Aion, fost preot, „distruge" Agheasma de Boboteaza 

