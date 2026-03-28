DCNews Lifestyle Magazin
Data actualizării: 18:42 28 Mar 2026 | Data publicării: 18:38 28 Mar 2026

EXCLUSIV Ești născut pe 24? Atenție la această zi! video
Autor: Ioana Dinu

calendar / Fotografie de la Matheus Bertelli: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/calendar-de-birou-2025-cu-cafea-i-suculente-29509456/

Numerologul Romeo Popescu a explicat, la DC News, cum data nașterii poate oferi indicii despre personalitate și compatibilitatea în relații.

El a pornit de la un exemplu concret: date nașterii Danei Iancu, realizatoarea emisiunii de la DC News.

Potrivit acestuia, o persoană născută pe data de 24 are o structură dominată de cifre „feminine, pasive”.

„Deja mi-ai spus multe când ai spus 24. Avem 2 și 4. 2 plus 4 egal 6. Deci toate cifrele  2, 4 și 6 sunt cifre feminine, pasive. Asta înseamnă că e bine pentru că tu ești femeie. Dacă erai un bărbat născut pe 24, aveam o noțiune pasivă, foarte multe cifre feminine. Și atunci bărbatul respectiv ar fi avut o problemă cu direcția, cu incisivitatea. Dar așa, tu fiind femeie, ești o femeie în care avem 2 și 6 - două elemente de apă - și 4, un element de pământ. Asta înseamnă că în vibrația ta interioară avem apă și pământ, adică elemente feminine.

Avem două componente de apă și una de pământ. Multă apă înseamnă multă trăire, multe dorințe, multe lucruri pe care le trăiești în tine. La un moment dat, ele se revarsă sau faci lucruri chiar dacă ai stări mai puțin bune. Îți polarizezi stările în funcție de anumite lucruri. 4 este rodul. Adică tu poți să întruchipezi ceva. De exemplu, dacă spun: „Hai să construim o casă”, dacă mă iubești, poți să-ți imaginezi acea casă și să o faci reală. Ne purtăm frumos, eu capăt o altă dinamică lângă tine, sunt mai mulțumit și văd oportunitățile.

Pentru că oportunitățile sunt peste tot. Cu cât ești mai stresat, cu atât nu le vezi. Dacă ești mai liniștit, le vezi. Tu poți să liniștești un bărbat care trebuie să aibă foc și aer. Ce înseamnă asta? Uite un exemplu: 18 - 1 este foc, 8 este pământ, iar 1 plus 8 fac 9, tot foc. Sau 17 este bun pentru tine. Sau 25. Sau un om mai simplu, dar de foc - un 9, un 5, un 1, un 19. 13, de exemplu: 1 este foc, 3 este aer și iarăși este foarte bun. Sau 31”, a zis numerologul Romeo Popescu la DC News.

