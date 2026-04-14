€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
Data publicării: 14:48 14 Apr 2026

Plante pe care oricine le poate avea în casă și care pot deveni foarte periculoase
Autor: Ioana Dinu

narcise / agerpres narcise / agerpres

Unele plante pe care le avem în casă pot fi periculoase. Îți prezentăm câteva plante la care trebuie să fii atent.

Leandru


Este o plantă foarte comună în grădini, dar extrem de toxică. Ingerarea frunzelor, florilor sau chiar folosirea ramurilor poate provoca probleme cardiace, așa că este bine să fii foarte atent.

Potos


Fără îndoială, este foarte populară în interior, dar trebuie avută grijă, mai ales în preajma animalelor de companie. Ingerarea provoacă iritații, vărsături și disconfort digestiv.

Philodendron


Este o altă plantă frecvent folosită în decorul interior, dar nu este lipsită de riscuri. Poate să provoace senzație de arsură și inflamație în caz de ingerare. De obicei nu este mortală, dar trebuie tratată cu prudență.

Cucută


Faima ei proastă din istorie o precede. Conține alcaloizi care pot afecta sistemul nervos. Provoacă moartea prin asfixiere, prin blocarea mușchilor respiratori. Nu este întâlnită frecvent în interior, dar apare în grădini și parcuri.

Aloe vera


Este cunoscută pentru beneficiile sale asupra pielii, dar ingerarea stratului galben de sub coajă este poate provoca diaree, crampe și disconfort gastric. Consumul fără o procesare adecvată este o idee foarte proastă.

Ricin


Semințele sale conțin ricină, o toxină extrem de periculoasă. Ingerarea chiar și a câtorva semințe poate provoca probleme grave de sănătate și chiar moartea.

Iedera


Se adaptează ușor la orice mediu și este foarte comună în locuințe. Frunzele și fructele sale pot provoca disconfort, vărsături și alte probleme de sănătate dacă sunt ingerate, iar contactul direct poate irita pielea.

Narcisă


Bulbul este foarte periculos și poate fi confundat cu o ceapă. Provoacă vărsături intense, diaree și dureri abdominale, iar în cantități mari poate afecta sistemul nervos și inima.

VEZI ȘI: 3 plante pe care să nu le ai niciodată în casă, chiar dacă sunt frumoase! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

plante
narcise
flori
otrava
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă
Publicat acum 25 minute
Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor
Publicat acum 33 minute
Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Publicat acum 1 ora si 34 minute
UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 6 ore si 16 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close