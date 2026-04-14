Plante pe care oricine le poate avea în casă și care pot deveni foarte periculoase

Leandru



Este o plantă foarte comună în grădini, dar extrem de toxică. Ingerarea frunzelor, florilor sau chiar folosirea ramurilor poate provoca probleme cardiace, așa că este bine să fii foarte atent.

Potos



Fără îndoială, este foarte populară în interior, dar trebuie avută grijă, mai ales în preajma animalelor de companie. Ingerarea provoacă iritații, vărsături și disconfort digestiv.

Philodendron



Este o altă plantă frecvent folosită în decorul interior, dar nu este lipsită de riscuri. Poate să provoace senzație de arsură și inflamație în caz de ingerare. De obicei nu este mortală, dar trebuie tratată cu prudență.

Cucută



Faima ei proastă din istorie o precede. Conține alcaloizi care pot afecta sistemul nervos. Provoacă moartea prin asfixiere, prin blocarea mușchilor respiratori. Nu este întâlnită frecvent în interior, dar apare în grădini și parcuri.

Aloe vera



Este cunoscută pentru beneficiile sale asupra pielii, dar ingerarea stratului galben de sub coajă este poate provoca diaree, crampe și disconfort gastric. Consumul fără o procesare adecvată este o idee foarte proastă.

Ricin



Semințele sale conțin ricină, o toxină extrem de periculoasă. Ingerarea chiar și a câtorva semințe poate provoca probleme grave de sănătate și chiar moartea.

Iedera



Se adaptează ușor la orice mediu și este foarte comună în locuințe. Frunzele și fructele sale pot provoca disconfort, vărsături și alte probleme de sănătate dacă sunt ingerate, iar contactul direct poate irita pielea.

Narcisă



Bulbul este foarte periculos și poate fi confundat cu o ceapă. Provoacă vărsături intense, diaree și dureri abdominale, iar în cantități mari poate afecta sistemul nervos și inima.

