Radu Leca șochează: Un bărbat matur are 3-4 relații în paralel. De ce omul își face un grup de WhatsApp cu toate
Data actualizării: 17:20 28 Mar 2026 | Data publicării: 17:20 28 Mar 2026

EXCLUSIV Radu Leca șochează: Un bărbat matur are 3-4 relații în paralel. De ce omul își face un grup de WhatsApp cu toate
Autor: Anca Murgoci

Radu Leca

Un schimb de idei intens a stârnit controverse după ce Radu Leca a oferit o perspectivă tranșantă asupra conceptului de „bărbat matur”.

Ce îi trebuie bărbatului să fie complet? Descoperă răspunsul șocant al lui Radu Leca în a doua parte a podcastului Adevăr sau Provocare Power by DC News.

„Ce ar alege un bărbat matur: Libertate totală sau responsabilitate asumată într-o relație?”, a zis Dana Iancu.

„3-4 relații în paralel”, a zis psihologul Radu Leca.

„Ce înseamnă asta? Libertate totală?”, a zis Dana Iancu.

„Nu. Înseamnă 3-4 relații în paralel”, a spus Radu Leca.

Păi se poate numi bărbat matur? Pentru mine este un bărbat incomplet. Caută ceva ce oricum nu va găsi niciodată”, a zis Dana Iancu.

„Dacă noi știm că 25% reprezintă un sfert, atunci are nevoie de 4 relații ca să fie matur”, a zis psihologul Radu Leca.

„În același timp?”, a zis Dana Iancu.

„Da”, a zis psihologul Radu Leca.

„Tu vrei să spui că minciuna înseamnă maturitate pentru cineva?”, a zis Dana Iancu.

„Omul nu minte. Omul își face un grup de WhatsApp cu toate patru, ca să dețină controlul”, a zis psihologul Radu Leca.

„Și să fie în echilibru”, a zis Dana Iancu.

„Nu știu dacă e în echilibru”, a zis psihologul Radu Leca.

„Este bărbat matur?”, a zis Dana Iancu.

„Tu m-ai întrebat așa, iar eu ți-am răspuns direct. „Matur” și „bărbat” nu intră în aceeași propoziție”, a zis psihologul Radu Leca.

„Dă-mi tu o explicație”, a zis Dana Iancu.

„Nu există o explicație care să nu supere. Bărbații au între 7 și 11 ani ca nivel de inteligență emoțională, până la 60 de ani. Cresc puțin după 60 de ani, pentru că nu mai funcționează sexual. Nu există „maturitate” și „bărbat” în aceeași propoziție”, a zis psihologul Radu Leca.

„Există femei mature și bărbați maturi?”, a zis Dana Iancu.

„Da, dar ai definit populația Pământului”, a zis psihologul Radu Leca.

„Și atunci, ce reprezintă imaturitatea unui bărbat?”, a zis Dana Iancu.

„Forma supremă de libertate. Se bazează pe imagine: Cine îl vede, când îl vede, cum îl vede, dacă îl vede. Și atât”, a zis psihologul Radu Leca.

„Ce e mai greu: Să construiești o relație sau să o menții? Pentru că prima fază este construcția, iar apoi trebuie să ai grijă de ea, ca într-o casă să nu intre praf”, a zis Dana Iancu.

Continuarea, aici:

