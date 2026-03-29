DCNews Lifestyle Magazin Îți este greu să te trezești dimineața? Riști să faci o boală
Data publicării: 23:00 29 Mar 2026

Îți este greu să te trezești dimineața? Riști să faci o boală
Autor: Ioana Dinu

telefon pexels-miriam-alonso-7622514 telefon / Fotografie de la Miriam Alonso: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/lumina-u-or-femeie-smartphone-7622514/

Îți este greu să te trezești dimineața?

Ești una dintre acele persoane cărora le este foarte greu să se trezească dimineața? Te consideri mai degrabă o persoană nocturnă decât matinală? Un nou studiu arată că ai mai multe șanse să dezvolți o tulburare bipolară.

Cercetarea, prezentată în acest weekend la Congresul European de Psihiatrie, desfășurat la Londra, spune că persoanele care se trezesc greu aveau mai multe dificultăți în a-și controla emoțiile și prezentau comportamente mai apropiate de cele specifice tulburării bipolare.

Studiul a fost realizat în Italia pe un eșantion de 2.031 de adulți și a arătat că 22,8% se considerau noctambuli, 22,2% preferau să se trezească devreme, iar 55% nu aveau o preferință clară.

Persoanele active noaptea prezentau niveluri semnificativ mai ridicate de depresie, anxietate și iritabilitate și aveau stări de dispoziție mai imprevizibile.

De asemenea, acestea au înregistrat niveluri mai ridicate de dereglare emoțională, termen care descrie capacitatea unei persoane de a gestiona intensitatea emoțiilor, comparativ cu persoanele matinale și cu cele fără un program preferat. 

„Persoanele cu ritmuri somn-veghe mai târzii sunt mai predispuse să experimenteze dereglări emoționale și simptome bipolare subclinice, chiar și în populația generală”, a zis autorul principal, Giancarlo Pontoni.

Studiul a mai arătat că persoanele cu obiceiuri nocturne au obținut scoruri mai mari la chestionarele privind simptome similare tulburării bipolare, ceea ce înseamnă că prezintă mai multe semne asociate acestei afecțiuni decât restul participanților. Fumatul a fost, de asemenea, asociat cu o prezență mai mare a trăsăturilor similare tulburării bipolare, în timp ce o calitate bună a somnului pare să acționeze ca factor protector, fiind legată de niveluri mai scăzute ale acestor tendințe.

