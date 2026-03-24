Cantitatea ideală de cafea pentru a reduce stresul. Risc mai mic de a dezvolta anxietate și depresie - Studiu

Efectul energizant al cafelei este de obicei asociat cu o stare de alertă sporită, dar un nou studiu arată că ar putea ajuta, de asemenea, la reducerea riscurilor de a dezvolta anxietate și depresie, scrie Science Alert.

Cercetătorii de la Universitatea Fudan din China au vrut să afle dacă consumul de cafea ar putea fi protector împotriva dezvoltării tulburărilor de dispoziție și de stres.

Aceștia au accesat o cantitate imensă de date: înregistrările a 461.586 de persoane, toate cu o sănătate mintală bună la începutul perioadei de studiu, care au fost urmărite timp de o medie de 13,4 ani. Consumul de cafea auto-raportat a fost comparat cu diagnosticele viitoare de sănătate.

Care este cantitatea ideală de cafea pentru a reduce stresul

Studiul statistic a arătat că cei care beau două până la trei cești de cafea pe zi aveau cele mai puține șanse de a dezvolta probleme de sănătate mintală, comparativ cu persoanele care nu beau deloc cafea sau care beau mai mult de trei cești.

Consumul de cinci sau mai multe cești de cafea în fiecare zi a fost asociat cu un risc mai mare de tulburări de dispoziție, deci nici prea multă cafea nu e bună.

„Au fost identificate asocieri între consumul de cafea și tulburările mintale, sugerând că un consum moderat de cafea ar putea fi benefic pentru sănătatea mintală”, scriu cercetătorii în lucrarea lor.

Cercetătorii au avut grijă să ia în considerare mai mulți factori care au contribuit la aceste rezultate, inclusiv vârsta, educația, nivelul de activitate fizică și afecțiunile relevante – crescând probabilitatea ca diferența să fie determinată de consumul de cafea.

Care ar putea fi explicația acestor rezultate

Știm că cafeaua conține mulți compuși bioactivi diferiți, iar cercetătorii cred că unii dintre aceștia ar putea avea un efect calmant și antiinflamator asupra circuitelor cerebrale legate de starea de spirit și stres. Studii anterioare sugerează procese similare care ar putea proteja creierul de boli.

Deși oamenii de știință nu au măsurat direct niciun efect asupra creierului, descoperirile oferă câteva indicii noi utile despre efectele cafelei asupra creierului - și o claritate mult necesară.

„Studiile anterioare care au examinat asocierea dintre consumul de cafea și sănătatea mintală, în special depresia și anxietatea, au dat rezultate inconsistente în ceea ce privește direcția asocierilor sau doza zilnică optimă. Aceste discrepanțe pot fi explicate parțial prin eterogenitatea metodologică, inclusiv diferențele în ceea ce privește designul studiului, dimensiunea eșantionului și caracteristicile populației”, scriu cercetătorii.

Cercetările anterioare au asociat cafeaua cu o viață mai lungă, protecția împotriva bolilor de inimă și o mai bună reglare a greutății corporale, așa că aceasta este deja asociată cu multiple beneficii pentru sănătatea fizică - iar acum este posibil să putem adăuga și beneficii mentale pe listă. Studiul a fost publicat în Journal of Affective Disorders.