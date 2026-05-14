Cine poate supraviețui unui război nuclear

De zeci de ani circulă ideea că gândacii de bucătărie ar fi singurele viețuitoare capabile să supraviețuiască unui război nuclear. În realitate, spun cercetătorii, lucrurile stau cu totul altfel.

Potrivit unor experimente realizate încă din 1959 de doctorii Wharton și Wharton, gândacii de bucătărie nu sunt nici pe departe cele mai rezistente creaturi la radiații. Deși pot trăi chiar și o săptămână fără cap și există pe Pământ de aproximativ 280 de milioane de ani, aceștia ar fi printre primele insecte care ar muri în cazul unui conflict nuclear.

Cercetătorii au expus mai multe insecte la diferite grade de radiație, măsurate în razi. Dacă un om ar muri la o expunere de aproximativ 1.000 de razi, gândacii de bucătărie ar rezista până la 20.000 de razi.

Alte insecte sunt mult mai rezistente

O muscă poate suporta 64.000 de razi, iar o viespe ajunge până la 180.000 de razi.

Recordul absolut nu aparține însă niciunei insecte, ci unei bacterii extremofile numite Deinococcus radiodurans. Supranumită și „bacteria Conan”. Aceasta poate suporta doze uriașe de radiații, de până la 1,5 milioane de razi.

Bacteria a fost descoperită în condiții extreme

Unde a fost descoperită? Într-o conservă de carne iradiată, în bălegarul elefanților și lamelor, în carne de pește și rață iradiată, dar chiar și în granitul din Antarctica.

Oamenii de știință de la NASA sunt fascinați de capacitatea bacteriei de a-și păstra ADN-ul intact în condiții extreme de frig și radiații. Din acest motiv, există ipoteza că această bacterie ar putea oferi indicii importante despre posibilitatea existenței vieții pe Marte.

