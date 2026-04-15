BIAS 2026. Vine un supersonic care o să-ți zguduie telefonul. Când va fi spectacolul aerian

Data actualizării: 08:23 15 Apr 2026 | Data publicării: 08:22 15 Apr 2026

Autor: Ioana Dinu

Vine vara, așadar vine BIAS 2026!

Spectacolul continuă la BIAS 2026! Cei de la Flying Dragons Team revin pe cerul Bucureștiului și pregătesc din nou un show pe care nu ai cum să-l uiți! Formația poloneză de parapante motorizate transformă zborul în artă, cu o coregrafie spectaculoasă, fum colorat și efecte pirotehnice impresionante. Vor fi 6 piloți, 6 parapante, fum colorat și efecte pirotehnice. Rezultatul? Un show care îți taie respirația!

Cei de la Frecce Tricolori, cea mai faimoasă patrulă acrobatică a Forțelor Aeriene Italiene, revin la București după ani buni, la Bucharest International Air Show (BIAS) 2026! O revenire spectaculoasă pe cerul Bucureștiului, după o perioadă în care publicul din România nu a mai avut ocazia să admire acești maeștri ai acrobațiilor aeriene, iar așteptarea chiar merită! 

De asemenea, vine un supersonic care o să-ți zguduie telefonul: McDonnell Douglas C.15 Hornet (EF‑18M) din Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole a fost confirmat recent.

Așadar, cerul Bucureștiului devine scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente aviatice din Europa! BIAS 2026 prinde aripi și promite un show de neuitat, unde adrenalina, viteza și precizia se întâlnesc la înălțime! Rămâne de văzut ce surprize ne mai așteaptă anul acesta.

BIAS 2026 va fi pe 28–29 august. Intrarea este liberă.

