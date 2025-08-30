Avionul lui Jurgis Kairys s-a prăbușit. Cum a fost salvat, după multe ore, într-un mod uimitor / video

Pe Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene, îl știe toată lumea. În fiecare an este prezent la BIAS. Dar puțini îi știu povestea.

Jurgis Kaiyris este poate cel mai vechi și cel mai cunoscut pilot participant al Bucharest International Air Show (BIAS).

În 2014, lumea aviației a fost la un pas să piardă una dintre cele mai mari legende ale acrobațiilor aeriene. Celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, cunoscut pentru manevrele imposibile și pentru spectacolele sale de zbor care au scris istorie, a trecut printr-o experiență incredibilă ce putea să se termine tragic: Avionul său, un Sukhoi Su-26, s-a prăbușit în apele reci ale Mării Egee.

Totul s-a petrecut într-o zi de septembrie, când Kairys decolase de la Kavala, cu destinația Atena, unde urma să participe la un miting aerian. După doar 30 de minute de zbor, motorul aeronavei a cedat complet. Singura soluție: Ejectarea și salvarea cu parașuta.

Dar adevărata încercare abia atunci a început. Rămas singur în mijlocul mării, pilotul a plutit aproape trei ore. A luptat cu frigul și cu epuizarea. Inițial a încercat să înoate către o insulă aflată la depărtare, însă hainele ude îl trăgeau în jos. Ca să rămână vizibil și la suprafață, Kairys s-a legat de o bucată a avionului scufundat. Această decizie i-a salvat viața.

„Am stat în apă două ore și 40 de minute. Nu pot spune că am așteptat, pentru că am încercat să înot spre o insulă, dar foarte încet, hainele mă trăgeau înapoi. În cele din urmă, m-am legat de o parte a avionului ca să fiu mai ușor de observat. Apa era rece, după o oră au început crampele. Dacă nu eram prins de acea bucată, nu m-ar fi văzut echipajele de salvare”, povestea ulterior Kairys.

În cele din urmă, un elicopter al forțelor de intervenție l-a reperat și l-a scos din apele Egeei.

Și, în stilul său caracteristic, pilotul a încheiat relatarea cu umor, arătând că nici măcar o astfel de experiență nu i-a putut frânge spiritul:



„M-am simțit ca în Titanic!”, a glumit Jurgis Kairys.

