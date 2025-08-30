BIAS 2025: E numit „pilotul piloților”: Cine este Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene / video

Jurgis Kairys face show, în fiecare an, la BIAS. Nu lipsește de la nicio ediție, iar toată lumea îi știe numele.

La 73 de ani, Jurgis Kairys uimește cu manevrele sale inovative și abilitatea de a executa evoluții extrem de dificile. Cu o experiență vastă și o pasiune deosebită pentru aviație, Jurgis Kairys este un pionier al acestui sport.

Lituanianul cu numeroase recorduri mondiale este adesea considerat un „pilot al piloților”

Jurgis Kairys nu este doar un nume în lumea aviației. El este o legendă ale cărei contribuții la acrobația aeriană au stabilit standardele aviației sportive. Pilot lituanian cu numeroase recorduri mondiale, este adesea considerat un „pilot al piloților”. Jurgis captivează publicul din întreaga lume prin abilitățile sale extraordinare, manevrele unice și pasiunea pentru zbor, devenind unul dintre cei mai respectați și cunoscuți piloți acrobați de pe planetă.

Jurgis a început să participe la competiții de acrobație în anii ’80 și a adunat o colecție impresionantă de premii și medalii, inclusiv mai multe titluri de campion la Campionatele Mondiale de Acrobație. De asemenea, a câștigat de mai multe ori titlul de Campion Absolut al World Grand Prix of Aerobatics și a inventat câteva manevre semnătură, printre care și celebra „Roata Kairys”. Remarcabil este faptul că a fost primul pilot care a executat manevra „Cobra”, în care un avion cu aripă fixă plutește asemenea unui elicopter.

Ca inginer aeronautic, Jurgis a contribuit la dezvoltarea multor aeronave acrobatice Sukhoi, inclusiv propriul său model, „Juka”. A evoluat în aeronava Su-31, un avion sport rar și unic.

Jurgis a zburat cu avionul cu susul în jos pe sub un pod de șapte metri înălțime din Kaunas și a repetat această performanță sub toate podurile din Vilnius, Lituania!

Influența lui Jurgis depășește domeniul competițiilor. Tehnicile și abilitățile sale au lăsat o amprentă de neșters asupra comunității acrobatice. Ca model pentru piloții aspiranți, Jurgis este un exemplu strălucitor că pasiunea, munca și creativitatea pot duce la realizări extraordinare.

