Trucul ascuns care îți taie cheltuielile zilnice la jumătate. În România a apărut o reducere la care nu te așteptai

PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare.

PPC Ore Smart își propune să încurajeze clienții să își ajusteze comportamentul de consum pentru a utiliza în proporție cât mai mare energie electrică în jurul prânzului, beneficiind astfel de prețuri mai mici. Acest tip de contract poate fi util celor care lucrează de acasă sau care pot programa pentru acest interval orar funcționarea diverselor aparate electrocasnice - aparatele de aer condiționat, mașina de spălat haine sau vase, cuptorul electric sau alte aparate de gătit cu alimentare electrică, sau alte electrocasnice cu consum mare de energie.

Ionuț Polexe,Value Proposition Director la PPC Energie, a explicat că PPC Ore Smart este prima ofertă cu prețuri dinamice pentru clienții casnici din România, menită să aducă în practică principiile de digitalizare și sustenabilitate, într-un mod util și concret pentru consumatori.

„Înțelegem că este prima ofertă de genul cu prețuri dinamice în funcție de intervalul zile din România”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.



„Suntem bucuroși să fim primii care am introdus această ofertă pentru clienții casnici și ne dorim foarte mult în continuare să punem în practică pentru client tot ceea ce se vorbește în piață referitor la digitalizare, referitor la sustenabilitate.



Practic, sunt concepte pe care noi încercăm să le traducem într-un mod cât mai practic și cât mai util pentru client”, a spus Ionuț Polexe.

Cum activezi PPC Ore Smart, pas cu pas

„Să zicem că m-am uitat la acest interviu și vreau să activez oferta. Explicați-ne pas cu pas, cât mai clar pentru toată lumea, ce are de făcut... Pentru o bunică care se uită la noi acum”, a spus Anca Murgoci.



„Mă bucur că am fost atât de convingător. Vă așteptăm cu drag în magazinele PPC. Sunt 80 de magazine în toată țara sau dacă sunteți un client digitalizat, vă așteptăm cu drag pe ppcenergy.ro.



Dacă vorbim de site, intrați pe site-ul ppcenergy.ro, iar acolo în secțiunea de produse este o secțiune dedicată acestui produs unde aveți butonul de „Vreau o ofertă – Activează”. Odată ce ați accesat acel buton, sunteți rugată să introduceți niște date, după care sunteți contactată de către colegii noștri, iar în magazine sunt actele necesare încheierii unui contract de furnizare, dacă este un contract nou, în speță act de identitate, un act al spațiului și câteva formulare pe care le găsiți în magazin. Dacă sunteți client existent, trebuie doar să faceți această solicitare și ea va fi procesată de către colegii noștri”, a spus Ionuț Polexe.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie

Recomandări pentru clienți

Ionuț Polexe recomandă clienților să își analizeze obiceiurile de consum și să își programeze utilizarea aparatelor în intervalul Ore Smart pentru a beneficia la maximum de ofertă. Aceasta este avantajoasă mai ales pentru pensionari, persoane care lucrează de acasă sau desfășoară activități independente.

„Aveți anumite recomandări pentru ca un client să profite la maximum de această ofertă?”, a întrebat Anca Murgoci.



„Sigur că da. Îi încurajăm pe clienții noștri să facă un pas în spate, să se uite la obiceiurile de consum, să înțeleagă ce poate fi programat din obiceiul de consum pentru că există un avantaj de care pot beneficia și cheia este de fapt programarea consumului în acest interval.

Prin urmare, persoanele care sunt în vârstă, pensionarii, și cele care petrec mai mult timp acasă, persoanele care lucrează de acasă – pentru că lucrul de acasă este deja o obișnuință în societatea noastră, persoanele care au diferite activități independente – persoanele care se ocupă de manichiură, pedichiură, păr – adică toate instrumentele și aparatele care folosesc energia electrică pentru a încălzi sub o formă sau alta, persoanele care sudează și care au o mică afacere în zona respectivă și pe care o fac pe persoană fizică.



Este foarte important și îi așteptăm pe clienții noștri să ne întrebe pentru că în funcție de obiceiurile de consum putem să le recomandăm această ofertă sau alte oferte din portofoliu, dacă oferta respectivă nu se potrivește”, a spus Ionuț Polexe.

Ce se va întâmpla de la ora 15:01

„De la 15:01 până a doua zi la ora 11:00, din martie până în octombrie și apoi din octombrie până în martie, indiferent de oră, există un tarif ușor mai ridicat. Este un tarif de 0.767 de lei pe kWh, fără taxe, după care, în perioada de Ore Smart și în lunile respective, revenim la tariful smart”, a spus Ionuț Polexe.

Cum va fi calculat consumul neînregistrat orar?

Consumul neînregistrat orar va fi calculat ca diferență dintre consumul total lunar (diferență de index: sfârșitul lunii de facturare vs. începutul lunii de facturare) și consumurile înregistrate orar în luna de facturare prin intermediul contorului inteligent și facturate la unul dintre cele două prețuri (preț ore smart și preț standard).

Pentru informații detaliate privind cantitățile de energie electrică înregistrate orar, poți accesa portalul distribuitorului sau poți formula o cerere scrisă către furnizorul ori operatorul tău de distribuție.

Pot beneficia de oferta PPC Ore Smart clienții casnici (rezidențiali). Indiferent dacă ești deja client PPC sau ai contract cu alt furnizor, pentru a putea solicita oferta cu tarif diferențiat, este necesar ca la locul de consum să ai instalat un contor inteligent integrat în SMI(sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News