Urmează o sărbătoare mare! Preot: „Nu este trecută în calendarul ortodox, dar e foarte importantă"
Data actualizării: 10:35 15 Apr 2026 | Data publicării: 10:35 15 Apr 2026

Urmează o sărbătoare mare! Preot: „Nu este trecută în calendarul ortodox, dar e foarte importantă”
Autor: Ioana Dinu

Urmează Paștele Blajinilor.

Paștele Blajinilor este una dintre cele mai importante sărbători din tradiția ortodoxă românească, dedicată pomenirii celor trecuți în neființă. Cunoscută și ca „Paștele morților”, această zi marchează legătura simbolică dintre cei vii și cei plecați.

Sărbătoarea are loc, de regulă, la o săptămână după Paște, în lunea de după Duminica Tomii. În 2026, Paștele Blajinilor este celebrat pe 20 aprilie.

Preotul Paul Iulius Negoiță a vorbit despre semnificația acestei sărbători

Această sărbătoare nu este trecută în calendarul ortodox, dar este foarte importantă, spune preotul Paul Iulius Negoiță.

„În prima zi după Duminica Tomii, păstrăm o tradiție veche și plină de evlavie: pomenirea celor adormiți. La Buzău, această sărbătoare, cunoscută ca „Paștele Blajinilor”, are rădăcini adânci în istoria comunității și ne reunește într-un gest de iubire și rugăciune pentru sufletele celor plecați la Domnul.  

Conform unei vechi tradiții, în prima zi după Duminica Tomii, creștinii, însoțiți de preoți, merg la morminte pentru a pomeni morții.

Ziua a fost numită „Paștele Blajinilor” și este sărbătorită cu multă grijă și evlavie. Denumirea este oarecum nepotrivită, deoarece Paștele este o singură dată. Însă dragostea celor vii pentru cei adormiți face din această sărbătoare o încercare de refacere a bucuriei pascale în marea familie formată din ceea ce, în limbaj teologic, se numește Biserica luptătoare, adică a celor vii - și Biserica triumfătoare - adică a celor adormiți.

Cu cozonac și ouă roșii, creștinii merg la morminte, împart daruri celor nevoiași și celor din jur și se roagă împreună cu preotul, cântând „Hristos a înviat!”.

Semnificația acestei zile este una profund spirituală. Credincioșii merg la cimitir, curăță și împodobesc mormintele, aprind lumânări și participă la slujbe religioase. În același timp, dau de pomană în memoria celor decedați, considerând că aceste gesturi ajută sufletele celor plecați.

Tradiția îmbină elemente creștine cu credințe populare. Se spune că „blajinii” sunt sufletele celor morți sau ființe blânde care nu cunosc data Paștelui, motiv pentru care oamenii vestesc simbolic sărbătoarea, de exemplu prin aruncarea cojilor de ouă roșii pe apă.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este împărțirea de alimente precum ouă roșii, cozonac, pască, colivă sau vin. În unele zone, familiile întind mese în cimitir, ca un mod simbolic de a petrece Paștele alături de cei dragi care nu mai sunt.

De asemenea, există credința că în această zi sufletele celor morți revin printre cei vii, iar oamenii lasă mâncare sau băutură pe pământ, în semn de respect.

Spre deosebire de Paște, care celebrează Învierea și bucuria vieții, Paștele Blajinilor este o zi a reculegerii și a pomenirii, în care tradiția și credința se împletesc pentru a păstra vie memoria celor plecați”, a explicat preotul Paul Iulius Negoiță.

