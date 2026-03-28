Ultrapsihologul Radu Leca susține că oamenii care încearcă să aibă timp și pentru job, și pentru făcut bani, și pentru familie, îmbătrânesc de 5 ori mai repede decât cei care se axează în viață doar pe unul dintre aceste lucruri.

"Îmbătrânești de 5 ori mai repede dacă te împarți să ai timp și pentru job, făcut bani și familie. Când vrei să ai job, să faci bani și să ai o familie, ceva trebuie să dispară. În 90% din cazuri dispare familia", a declarat în cadrul emisiunii „Răspundem! Sâmbăta” de la DC NEWS.

"Și atunci ce faci? Rămâi singur cu bani? Sună atractiv pentru o femeie. Bărbați singuri cu bani eu nu am întâlnit. De obicei sunt bărbații căsătoriți", a întrebat jurnalista Dana Iancu.

"Afectiv el este singur, sexual nu. Bărbații căsătoriți sunt singuri", a spus Radu Leca.

"Păi, să divorțeze", a intervenit Dana Iancu.

"Nu o fac pentru că au o imagine la care țin. Ei sunt singuri și așa vor rămâne", a spus Radu Leca.

Ultrapsihologul Radu Leca: Imaturitatea unui bărbat se bazează pe imagine

Printre altele, ultrapsihologul Radu Leca a vorbit și despre imaturitatea unor bărbați.

"Imaturitatea unui bărbat reprezintă forma de libertate supremă. Se bazează pe imagine. Cine îl vede, cum îl vede, dacă îl vede. Și atât", a mai declarat Radu Leca.

"Ce e mai greu? Să construiești o relație sau să o menții?", a întrebat Dana Iancu.

"Într-o casă cu armonie nu intră praful. Trebuie să avem uși care sunt reprezentate de comunicare. E greu de menținut. Ai nevoie de timp. O zi are 24 de ore dintre care 6 trebuie să dormi, restul reprezintă muncă, o perioadă, uneori te odihnești în timpul zilei și poți fi cu partenerul tău", a spus Radu Leca.