Vrei să comanzi acasă, în Vinerea Mare, preparatele de Paște? Iată cât costă! Vi se pare mai convenabil decât gătitul acasă?

Și pentru că unii preferă să se ocupe mai mult de suflet decât de mâncare... dar totuși... tuturor ne este foame, există soluții. Nu vrei, nu știi sau n-ai chef să gătești? Nu este absolut nicio problemă. Poți comanda chiar și astăzi, în Vinerea Mare.

În timp ce ești la Prohod, la biserică, sau acasă la Netflix sau - de ce nu, la muncă - poți comanda prin curier și în 2-3 ore maximum ai acasă tot ce vrei pentru masa de Paște.

Haideți să facem un calcul pe Sezamo (primul supermarket online care apare pe Google când scrii: ouă de Paște livrare). Ei spun că se remarcă prin livrarea rapidă în doar 2 ore în București și județul Ilfov. Am luat câteva alimente la întâmplare, produse de Paște, pentru o familie de două persoane care vrea să mănânce tradițional doar două zile. Nu de alta, dar dacă mănânci doar o felie de cozonac, ca să nu se depună ar trebui să mergi 9.000 pași ca să o „compensezi”. Așadar, ce am în coș poate părea puțin, dar sigur nu vrem să ajungem să ocolim Bucureștiul pe jos doar ca să compensăm excesele și să evităm indigestia sau kilogramele în plus.

Am pus în coș:

Drob de miel 2C' – Tradiție curată, gust desăvârșit. Ingredientele sunt safe, dintre cele pe care oricine le are în bucătărie, deci nu sunt probleme. „Fără aditivi, doar ingrediente naturale și atenție la detalii, pentru un produs savuros, sincer și curat, gătit cu respect față de rețetele vechi”, se arată în descrierea produsului. Cântărește 300 de grame și costă 60 de lei.

Friptură de miel Sempre Sano – Deliciu pur, fără compromis. Și aici ingredientele sunt ce trebuie - „pulpă de miel, ulei de floarea soarelui, sare, piper, usturoi verde”. Această friptură românească este preparată cu grijă și ambalată în atmosferă protectoare pentru a-i menține prospețimea și gustul autentic. Pur și simplu o încălzești într-un vas termorezistent și este gata. Este o alegere excelentă pentru masa de Paște sau o cină specială, oferind confort și savoare. Pachetul are 250 de grame. Am pus în coș două fripturi, prețul pentru ambele fiind 120 de lei.

Ciorbă de miel. Este făcută după o rețetă tradițională gătită lent, cu carne fragedă de miel și legume proaspete, iar borșul natural îi conferă o savoare acrișoară inconfundabilă. Fără aditivi sau ingrediente procesate, este o ciorbă ușoară și hrănitoare, perfectă pentru masa de Paște sau oricând îți dorești un preparat gustos și reconfortant. Un produs românesc, ambalat la 400 de grame. Punem două în coș, prețul pentru ambele 50 lei.

Ouă colorate roșii, fierte și vopsite, marimea M, COD 2, 6 bucăți. Ouăle provin de la găini crescute în hale la sol din UE. Costă 22 de lei.

San Delicio Cozonac de casă cu nucă, rahat și stafide, la 450 de grame. Costă 42 de lei.

O pască la 1,1 kilogram costă 160 de lei. Este de o la cofetărie românească.

În orice caz, găsiți mai multe variante de prețuri - și mai ieftine, și mai scumpe de atât. Prețul total este de 450 lei. Cum vi se pare? Este mult? Este puțin? Dacă am fi luat ingredientele din supermarket să gătim acasă, tot mult am fi dat. Să nu mai vorbim de timpul și energia consumate. Pentru mulți, timpul a devenit mai valoros decât tradiția în forma ei clasică. Iar dacă poți avea o masă completă livrată în câteva ore, fără efort, tentația este mare. Diferența de preț față de gătitul acasă nu mai este atât de mare încât să facă această opțiune inaccesibilă. Cu toate acestea, sunt și oameni care preferă să gătească „ca să simtă miros” de sărbătoare în casă.

Dumneavoastră din ce tabără faceți parte? Sunteți dintre cei care preferă să gătească acasă de Paște sau să comande preparatele tradiționale? Sau sunteți dintre aceia care preferă să meargă în vizite la rude să mănânce acolo? Așteptăm răspunsurile în comentarii și vă urăm Paște Fericit!

